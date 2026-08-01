کنسرت گروه کیژانی کوردستان؛ طنین صدای تمام مناطق کوردستان

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گروه موسیقی "دختران کوردستان" (کیژانی کوردستان) به سرپرستی "هوگر ویولن"، نخستین کنسرت خود را با شعار "دختران کوردستان؛ صدای موسیقی خاک و ملتی هستیم که هرگز خاموش نمی‌شود" در تالار هنر سلیمانیه برگزار می‌کند.

امروز شنبه، ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵)، هوگر ویولن، بنیان‌گذار و سرپرست گروه موسیقی "کیژانی کوردستان" در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد: این کنسرت رویایی است که مدت‌ها برای تحقق آن تلاش کرده‌ایم. ما تنها یک گروه آوازخوانی نیستیم، بلکه پروژه‌ای ملی هستیم که می‌خواهیم موسیقی کوردی را به عنوان نیرویی متحدکننده معرفی کنیم. تلاش ما این بوده است که صدای موسیقی هر چهار بخش کوردستان را بدون هیچ‌گونه تبعیض منطقه‌ای یا گویشی، روی یک صحنه گرد هم آوریم.

وی افزود: گروه کیژانی کوردستان از ۲۵ نوازنده و ۳۰ خواننده تشکیل شده و تمامی اعضا با دلسوزی و باوری مشترک در این پروژه حضور دارند. هر یک از اعضا نماینده بخشی از غنای فرهنگی کوردستان هستند و همین امر، رنگ‌وبوی ویژه‌ای به این کنسرت بخشیده است.

سرپرست این گروه درباره برنامه‌های اجرایی گفت: برنامه کنسرت به شیوه‌ای علمی و هنری تنظیم شده و انتخاب ترانه‌ها بر اساس نمایندگی از تمامی گویش‌ها و مناطق کوردستان بوده است. مخاطب هنگام حضور در سالن احساس می‌کند که به صدای تمامی کوردستان گوش می‌سپارد. آثار اجرایی از ترانه‌های فولکلور تا قطعات ملی را شامل می‌شود که همگی به سبک کرال و مدرن ارائه خواهند شد.

هوگر ویولن، با اشاره به اهمیت شعار گروه تصریح کرد: شعار "کیژانی کوردستان؛ صدای موسیقی خاک و ملتی هستیم که هرگز خاموش نمی‌شود"، صرفاً یک شعار رسانه‌ای نیست، بلکه پیمانی با مردممان است. ما باور داریم تا زمانی که موسیقی کوردی زنده است، هویت و تاریخ این ملت نیز زنده خواهد ماند. هدف ما این است که صدای زنان در عرصه موسیقی رساتر شنیده شود و نقشی موثر در حفظ میراث هنری کوردها ایفا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این کنسرت تنها آغاز راه گروه کیژانی کوردستان است و برنامه داریم در آینده اجراها و فعالیت‌های هنری دیگری را در سایر شهرهای کوردستان و همچنین خارج از کشور برگزار کنیم. امیدواریم این پروژه سرچشمه امید برای نسل جدید هنرمندان باشد و نشان دهد که هنر می‌تواند تمامی کردها را ذیل یک صدا و یک پرچم متحد کند.

شایان ذکر است نخستین کنسرت گروه موسیقی "کیژانی کوردستان" که با هدف هم‌افزایی و ساماندهی توانمندی‌های زنان در عرصه موسیقی و ارائه صدایی مشترک و متنوع شکل گرفته است، روز چهارشنبه، ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵)، در تالار هنر سلیمانیه برگزار خواهد شد.