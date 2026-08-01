درخواست ایزدیها از بغداد، اربیل و جامعه جهانی برای دادخواهی
بنیاد بینالمللی ایزدیها برای جلوگیری از نسلکشی، به مناسبت دوازدهمین سالگرد هجمه همهجانبه داعش علیه ایزدیها در ۳ اوت ۲۰۱۴، با صدور بیانیهای از بغداد، اربیل و جامعه بینالمللی خواست همکاریهای خود را برای بازسازی شنگال و تثبیت عدالت افزایش دهند.
روز شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، سازمان "بنیاد بینالمللی ایزدیها برای مقابله با نسلکشی" که دارای مقام مشورتی در سازمان ملل متحد است، به مناسبت دوازدهمین سالگرد کشتار جمعی ایزدیها توسط عناصر داعش، بیانیهای رسمی منتشر کرد.
این بنیاد در بیانیه خود اعلام کرد: جنایات انجامشده توسط داعش علیه ایزدیها، مسیحیان، شبکها، ترکمانیها و کاکهایها در شهرستان شنگال و دشت نینوا، نقض فاحش قوانین بینالمللی است که از سوی پارلمانهای جهان و سازمان ملل متحد به عنوان نسلکشی و جنایت علیه بشریت به ثبت رسیده است.
این سازمان تأکید کرد که احقاق حقوق واقعی، تحقق عدالت، جبران خسارت قربانیان و جلوگیری از تکرار این جنایات، یک ضرورت ملی و بینالمللی است.
بنیاد بینالمللی ایزدیها همچنین بر لزوم فراهم کردن زمینه بازگشت شرافتمندانه، داوطلبانه و امن آوارگان، بازسازی شنگال، ارائه خدمات پایه و توسعه برنامههای بازتوانایی برای تمامی بازماندگان تأکید کرد و از جامعه جهانی، دولت عراق و حکومت اقلیم کوردستان خواست به پشتیبانیهای خود در این زمینهها ادامه دهند.
مطالبات مطرحشده در بیانیه این بنیاد عبارتاند از:
- تقویت پاسخگویی و پیگرد قانونی و جلوگیری از فرار عاملان جنایات از مجازات.
- تعیین تکلیف سرنوشت مفقودشدگان، حمایت از خانوادههای آنان و تکمیل روند تفحص و شکافتن گورهای جمعی.
- شتاببخشی به بازسازی مناطق آسیبدیده و فراهمکردن بستر مناسب برای بازگشت آوارگان.
- تضمین اجرای کامل قوانین و طرحهای ویژه مرتبط با قربانیان نسلکشی.
- تقویت سازوکارهای حمایتی از اقلیتها به منظور جلوگیری از تکرار جنایات مشابه در آینده.
این سازمان در پایان، ضمن ابراز همدردی و همبستگی کامل با تمامی قربانیان و بازماندگان، تأکید کرد که به همکاریهای خود با سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی و داخلی جهت احقاق حقوق بشر و استقرار عدالت در عراق ادامه خواهد داد.