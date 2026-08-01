دستور علی زیدی برای تشکیل کمیته مشترک امنیتی در عراق
علی زیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، برای بررسی تحولات امنیتی منطقه ریاست یک نشست اضطراری را بر عهده گرفت.
علی زیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، برای بررسی آخرین تحولات امنیتی منطقه، ریاست یک نشست فوقالعاده و اضطراری را بر عهده گرفت. وی در این نشست بر قاطعیت در جلوگیری از هرگونه تجاوز یا تهدیدی که از خاک عراق متوجه کشورهای همجوار شود، تأکید کرد.
بر اساس بیانیه دفتر زیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در این نشست بر برخورد قاطع و برخورد با هرگونه نقض حریم یا تهدیدی که مبدأ آن خاک عراق به سمت کشورهای همسایه باشد، تأکید نموده است.
همزمان، فرمانده کل دستور داد کمیتهای امنیتی و مشترک برای مقابله با تخلفات امنیتی تشکیل شود و سازوکارهای بازدارنده و کارآمدی تدوین گردد تا از تکرار هرگونه خرق امنیتی احتمالی یا موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.
زیدی، به تمامی دستگاههای امنیتی عراق دستور داد تا با جدیت برای اجرای قانون، تثبیت امنیت و استقرار ثبات تلاش کنند و وظایف و مسئولیتهای خود را در راستای حفاظت از حاکمیت کشور و رعایت اصول حسنهمجواری به جا آورند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که در این نشست بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای خنثیسازی هرگونه تصمیمی که امنیت و ثبات کشورهای همجوار را در محیط منطقهای عراق هدف قرار دهد، تأکید شد.
همچنین خاطرنشان شد که نیروهای مسلح، تعهد همیشگی و بدون قید و شرط خود را دوپایه میسازند که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد خاک عراق به پایگاه یا معبری برای انجام حملات و تجاوزات علیه کشورهای همسایه تبدیل شود.