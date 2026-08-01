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پنتاگون گزارش‌ها درباره کمبود موشک‌های دفاعی را رد کرد

شون پارنل، سخنگوی پنتاگون
شون پارنل، سخنگوی پنتاگون
جهان سخنگوی پنتاگون

سخنگوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که ایالات متحده دارای قوی‌ترین ارتش جهان است و تمامی امکانات و تجهیزات لازم را برای اجرای دستورات دونالد ترامپ در اختیار دارد. وی هم‌زمان گزارش‌های منتشرشده مبنی بر کاهش موشک‌های دفاعی و ذخایر ارتش آمریکا در خاورمیانه را تکذیب کرد.

شون پارنل، سخنگوی پنتاگون در گفتوگو با موسسە رسانەای کوردستان٢٤ تصریح کرد: آمریکا قوی‌ترین ارتش جهان را دارد و از تمامی امکانات لازم برای انجام ماموریت‌های خود در زمان و مکانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تعیین کند، برخوردار است.

وی، با رد گزارش‌ها درباره کمبود ذخایر نظامی و موشک‌های دفاعی در منطقه افزود: ما چندین عملیات موفقیت‌آمیز را در سطح فرماندهی‌های مختلف جنگی انجام داده‌ایم و اطمینان می‌دهیم که ارتش آمریکا دارای ذخایر غنی و توانمندی‌های کافی برای دفاع از شهروندان و منافع ماست.

 
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