3 ساعت پیش

سخنگوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که ایالات متحده دارای قوی‌ترین ارتش جهان است و تمامی امکانات و تجهیزات لازم را برای اجرای دستورات دونالد ترامپ در اختیار دارد. وی هم‌زمان گزارش‌های منتشرشده مبنی بر کاهش موشک‌های دفاعی و ذخایر ارتش آمریکا در خاورمیانه را تکذیب کرد.

شون پارنل، سخنگوی پنتاگون در گفتوگو با موسسە رسانەای کوردستان٢٤ تصریح کرد: آمریکا قوی‌ترین ارتش جهان را دارد و از تمامی امکانات لازم برای انجام ماموریت‌های خود در زمان و مکانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تعیین کند، برخوردار است.

وی، با رد گزارش‌ها درباره کمبود ذخایر نظامی و موشک‌های دفاعی در منطقه افزود: ما چندین عملیات موفقیت‌آمیز را در سطح فرماندهی‌های مختلف جنگی انجام داده‌ایم و اطمینان می‌دهیم که ارتش آمریکا دارای ذخایر غنی و توانمندی‌های کافی برای دفاع از شهروندان و منافع ماست.