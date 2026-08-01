پنتاگون گزارشها درباره کمبود موشکهای دفاعی را رد کرد
سخنگوی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد که ایالات متحده دارای قویترین ارتش جهان است و تمامی امکانات و تجهیزات لازم را برای اجرای دستورات دونالد ترامپ در اختیار دارد. وی همزمان گزارشهای منتشرشده مبنی بر کاهش موشکهای دفاعی و ذخایر ارتش آمریکا در خاورمیانه را تکذیب کرد.
شون پارنل، سخنگوی پنتاگون در گفتوگو با موسسە رسانەای کوردستان٢٤ تصریح کرد: آمریکا قویترین ارتش جهان را دارد و از تمامی امکانات لازم برای انجام ماموریتهای خود در زمان و مکانی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تعیین کند، برخوردار است.
وی، با رد گزارشها درباره کمبود ذخایر نظامی و موشکهای دفاعی در منطقه افزود: ما چندین عملیات موفقیتآمیز را در سطح فرماندهیهای مختلف جنگی انجام دادهایم و اطمینان میدهیم که ارتش آمریکا دارای ذخایر غنی و توانمندیهای کافی برای دفاع از شهروندان و منافع ماست.