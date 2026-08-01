2 ساعت پیش

یک منبع رسمی اردنی افشا کرد که کشورش به دولت عراق در خصوص احتمال حملات گروه‌های مسلح به خاک اردن هشدار داده است.

به گزارش شبکه "العربیه"، یک منبع رسمی اردنی اعلام کرد: عمان به‌طور رسمی به دولت عراق اطلاع داده است که گروه‌های مسلح قصد انجام حمله به خاک کشور ما را دارند.

بر اساس گفته‌های این منبع رسمی، اردن به‌طور رسمی از عراق خواسته است تا هرچه سریع‌تر تدابیر لازم و سخت‌گیرانه‌ای را برای جلوگیری از حملات این گروه‌های مسلح اتخاذ کند.

این منبع همچنین تصریح کرد: چنانچه گروه‌های مسلح عراقی دست به حمله‌ای علیه عمان بزنند، ما به‌شدت به آن‌ها پاسخ خواهیم داد و تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از کشور خود به کار خواهیم بست.

این هشدار اردن در حالی مطرح می‌شود که منطقه به دلیل تقابل‌های میان آمریکا و ایران و کشیده شدن تبعات آن به داخل خاک عراق، شاهد تنش‌ها و تصاعد روزافزون بحران است.