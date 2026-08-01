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فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در دو تماس تلفنی جداگانه با جراح جابر احمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت و هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، موضوع کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حفظ آزادی دریانوردی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

روز شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، خبرگزاری رسمی عربستان، گزارش داد که در گفتگوی میان طرف‌های سعودی و کویتی، بر تحولات منطقه و اهمیت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دوجانبه تأکید شد. بر اساس این گزارش، هر دو طرف بر حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.

همچنین وزیر امور خارجه عربستان در گفتگو با همتای ترکیه‌ای خود، آخرین تحولات منطقه را بررسی کرد. دو طرف بر اهمیت تقویت و پشتیبانی از تمامی تلاش‌های دیپلماتیک با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر تنش‌ها و مهار بحران‌های منطقه‌ای تأکید ورزیدند.

این رایزنی‌های دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان آمریکا و ایران رو به افزایش است و دو طرف حملات خود علیه یکدیگر را شدت بخشیده‌اند؛ در این میان، کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بخشی از اهدافی هستند که در پاسخ به حملات آمریکا، مورد هدف قرار می‌گیرند.