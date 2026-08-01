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رایزنی‌های فشرده عربستان با کویت و ترکیه برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای

خاورمیانه تنگه هرمز جنگ خاورمیانە

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در دو تماس تلفنی جداگانه با جراح جابر احمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت و هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، موضوع کاهش تنش‌های منطقه‌ای و حفظ آزادی دریانوردی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

روز شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵)، خبرگزاری رسمی عربستان، گزارش داد که در گفتگوی میان طرف‌های سعودی و کویتی، بر تحولات منطقه و اهمیت تداوم رایزنی‌ها و هماهنگی‌های دوجانبه تأکید شد. بر اساس این گزارش، هر دو طرف بر حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.

همچنین وزیر امور خارجه عربستان در گفتگو با همتای ترکیه‌ای خود، آخرین تحولات منطقه را بررسی کرد. دو طرف بر اهمیت تقویت و پشتیبانی از تمامی تلاش‌های دیپلماتیک با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر تنش‌ها و مهار بحران‌های منطقه‌ای تأکید ورزیدند.

این رایزنی‌های دیپلماتیک در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان آمریکا و ایران رو به افزایش است و دو طرف حملات خود علیه یکدیگر را شدت بخشیده‌اند؛ در این میان، کشورهای حوزه خلیج فارس نیز بخشی از اهدافی هستند که در پاسخ به حملات آمریکا، مورد هدف قرار می‌گیرند.

 
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