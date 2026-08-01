توقف موقت حملهی نظامی آمریکا به ایران
ترامپ از احتمال توافق بزرگ با ایران خبر داد
دونالد ترامپ با اشاره به درخواست ایران و متحدان منطقهای برای مذاکره، دستور توقف حملهی نظامی گسترده به ایران را صادر کرد؛ همزمان مارکو روبیو بر لزوم تغییر بنیادین در رفتار تهران تاکید کرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در پیامی در شبکهی اجتماعی "تروث سوشیال" اعلام کرد که دستور توقف یک حملهی نظامی بزرگ علیه ایران را صادر کرده است. وی دلیل این تصمیم را درخواست طرف ایرانی و چندین کشور خاورمیانه برای ایجاد فرصتی جهت دستیابی به یک توافق راهبردی عنوان کرد.
رئیسجمهور آمریکا با تاکید بر اینکه ارتش ایالات متحده در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد، اظهار داشت که واشینگتن نیروی نظامی عظیمی را بسیج کرده که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بیسابقه بوده است. دونالد ترامپ تصریح کرد: "آمریکا آمادهی وارد کردن ضربهای سخت بود که از نظر قدرت نظامی و اقتدار در سطح بینظیری قرار داشت."
محورهای اصلی توافق احتمالی و بازگشایی تنگهی هرمز
به گفتهی رئیسجمهور آمریکا، توقف این حمله مشروط به اجرای چارچوب یک توافق جدید است که شامل بازگشایی فوری، کامل و همیشگی تنگهی هرمز و پایان دادن قطعی به تهدیدهای هستهای ایران میشود. دونالد ترامپ خاطرنشان کرد که این تصمیم را در راستای منافع آیندهی جهان و با هدف "بقا و شکوفایی ایران" اتخاذ کرده است، اما تاکید کرد که لغو نهایی حمله به سرعت امضای این توافق توسط طرفهای درگیر بستگی دارد. وی همچنین افزود که دولت اسرائیل نیز از این تصمیم حمایت کرده و با واشینگتن در این مسیر هماهنگ است.
تاکید مارکو روبیو بر تغییر رفتار تهران
در همین راستا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجهی آمریکا، در گفتگو با شبکهی "فاکس نیوز" اعلام کرد که سیاستهای تهران باید تغییر کند. وی با اشاره به اینکه ایران پیش از این با رئیسجمهوری مانند دونالد ترامپ روبرو نبوده است، گفت: "دولتهای پیشین آمریکا بر تهدیدهای توخالی و توافقهای اجرا نشده تکیه کرده بودند که باعث شده بود ایران به نبود مجازات واقعی و بازدارندگی جدی عادت کند."
مارکو روبیو با بیان اینکه دولت دونالد ترامپ این معادله را تغییر داده است، افزود که هدف واشینگتن نه سرنگونی کلاسیک، بلکه تغییر رفتار و سیاستهای بینالمللی تهران است. وی تاکید کرد که فشار حداکثری نظامی و اقتصادی تا زمان بازگشت جدی ایران به میز مذاکره ادامه خواهد یافت.
رایزنیهای دیپلماتیک و نقش عربستان سعودی
همزمان با این تحولات، شبکهی "سیبیاس" گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶ (۱۰ مرداد ۱۴۰۵) در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ، خواستار خویشتنداری و کاهش تنشها شده است. بر اساس این گزارش، ولیعهد عربستان سعودی نسبت به پیامدهای دور جدید حملات نظامی، بهویژه هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی در داخل ایران، ابراز نگرانی کرده است.
از سوی دیگر، وزارت کشور ایران (وزارت امور خارجهی ایران) واشینگتن را به ادامهی محاصرهی دریایی و فشارهای اقتصادی متهم کرده و آن را نقض توافق پیشین در ژوئن گذشته برای پایان دادن به جنگ دانسته است. تهران هشدار داده است که به هرگونه ماجراجویی جدید آمریکا یا اسرائیل با پاسخی قاطع واکنش نشان خواهد داد.
توازن در روابط با چین
مارکو روبیو در بخش دیگری از سخنان خود به روابط واشنگتن و پکن پرداخت و هشدار داد که هرگونه رویارویی نظامی یا اقتصادی مستقیم میان آمریکا و چین برای اقتصاد جهانی فاجعهبار خواهد بود. وی بر ضرورت حفظ منافع آمریکا از طریق یک توازن دقیق و بدون ورود به درگیریهای غیرقابل پیشبینی تاکید کرد.