شب پرالتهاب خاورمیانه و آمادگی تهران برای "بدترین سناریوها"

2 ساعت پیش

خاورمیانه شب پر از اضطرابی را سپری کرد؛ رئیس‌جمهور آمریکا به درخواست برخی از رهبران کشورهای حاشیه خلیج، حمله به ایران را متوقف کرده است. با این حال، به نظر می‌رسد این سناریو همچنان ادامه داشته باشد، چرا که مقامات تهران تاکید می‌کنند خود را برای "بدترین سناریوها طی دو سال آینده" آماده کرده‌اند.

شب گذشتە (اول ماه اوت)، درگیری نظامی قابل توجهی در منطقه رخ نداد، اما رفت‌وآمدهای دیپلماتیک بسیار فشرده و سنگین بود.

جهان به توافق ژنو دل خوش کرده بود، اما پس از نقض آن، تمام بافته‌ها پنبه شد و بار دیگر آتش جنگ در منطقه زبانه کشید. مقامات تهران بار دیگر تاکید دارند که در این شرایط، خود را برای هر احتمالی آماده کرده‌اند؛ حتی اگر این وضعیت "دو سال" به طول بینجامد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران اعلام کرد کشورش برای بدترین سناریو در رویارویی با آمریکا آمادگی دارد و حتی برای ۲۴ ماه آینده نیز خود را برای بدترین شرایط تجهیز کرده است.

عارف افزود: تهران کارت‌های بازی خود را مرتب و برنامه‌ریزی کرده است و کاملاً آماده‌ی مواجهه با بدترین سناریوها در طول دو سال آینده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ایران جزئیاتی از این "کارت‌ها" فاش نکرد، اما روزنامه نیویورک تایمز اطلاعات مرتبطی در این باره منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، ایران از شبهەنظامیان نیابتی خود خواسته است که حملات را علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا گسترش دهند.

نیویورک تایمز به نقل از دو مقام ارشد ایرانی افشا کرد که قواعد جنگ در حال تغییر است و شیوه‌های جدیدی در این منازعه به کار گرفته خواهد شد. همچنین جبهه‌های جنگ در مسیرهای متفاوتی در منطقه توسعه می‌یابند و جبهه‌های مقاومت جدیدی شکل خواهند گرفت.

این روزنامه اشاره کرد که از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه خواسته شده است حملات خود به پایگاه‌ها و منافع آمریکا را افزایش دهند؛ هدف از گسترش این حملات، بالا بردن هزینه جنگ برای آمریکا و مجبور کردن ترامپ به توقف جنگ است.