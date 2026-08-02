پیام تبریک مسرور بارزانی به مناسبت جشن چله تابستان ایزدی‌ها

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در پیامی فرا رسیدن "جشن چله تابستان" را به شهروندان ایزدی تبریک گفت و تاکید کرد: همچون گذشته از حقوق و خواسته های شما پشتیبانی می‌کنم.

متن پیام به شرح زیر است:

به مناسبت فرا رسیدن جشن "چله تابستان"، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به تمامی خواهران و برادران ایزدی در کوردستان و سراسر جهان ابراز می‌دارم. امیدوارم روزهای این جشن را در خیر، خوشی و آرامش بگذرانید.

آینده‌ای بهتر را برای خواهران و برادران ایزدی آرزومندم و همانند همیشه، حامی و پشتیبان حقوق و خواسته‌های آنان هستم.

جشن چله تابستان مبارک باد و همواره در شادی باشید.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

۲ اوت ۲۰۲۶