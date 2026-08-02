مسرور بارزانی: همواره پشتیبان حقوق و خواستههای ایزدیها هستیم
پیام تبریک مسرور بارزانی به مناسبت جشن چله تابستان ایزدیها
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در پیامی فرا رسیدن "جشن چله تابستان" را به شهروندان ایزدی تبریک گفت و تاکید کرد: همچون گذشته از حقوق و خواسته های شما پشتیبانی میکنم.
متن پیام به شرح زیر است:
به مناسبت فرا رسیدن جشن "چله تابستان"، صمیمانهترین تبریکات خود را به تمامی خواهران و برادران ایزدی در کوردستان و سراسر جهان ابراز میدارم. امیدوارم روزهای این جشن را در خیر، خوشی و آرامش بگذرانید.
آیندهای بهتر را برای خواهران و برادران ایزدی آرزومندم و همانند همیشه، حامی و پشتیبان حقوق و خواستههای آنان هستم.
جشن چله تابستان مبارک باد و همواره در شادی باشید.
مسرور بارزانی
نخستوزیر اقلیم کوردستان
۲ اوت ۲۰۲۶