2 ساعت پیش

رئیس اقلیم کوردستان به مناسبت فرا رسیدن "جشن چله تابستان" در پیامی، این مناسبت را به میر ایزدی‌ها، باباشیخ، شورای روحانی و تمامی ایزدی‌های کوردستان و جهان تبریک گفت و بر حفظ فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز تاکید کرد.

امروز یکشنبه، ۲ اوت ۲۰۲۶، ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد؛ نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان به مناسبت جشن چله تابستان پیام تبریکی صادر کرد و اظهار داشتند: گرم‌ترین تبریکات خود را به میر ایزدی‌ها، باباشیخ، شورای روحانی و همه هم‌میهنان ایزدی‌مان در اقلیم کوردستان، عراق و سراسر جهان ابراز می‌دارم. امیدوارم این جشن با خیر، خوشی و برکت برای همگان همراه باشد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که نچیروان بارزانی خطاب به خواهران و برادران ایزدی و تمامی مولفه‌های قومی و مذهبی اطمینان‌خاطر داد و گفت: اقلیم کوردستان همواره به عنوان مهد همزیستی و ميهن همه شهروندان بدون هیچ‌گونه تبعیضی باقی خواهد ماند و ما همواره پاسدار فرهنگ کثرت‌گرایی خواهیم بود.