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پیام تبریک نچیروان بارزانی به مناسبت جشن چله ایزدی‌ها

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان
کوردستان جشن چله تابستان

رئیس اقلیم کوردستان به مناسبت فرا رسیدن "جشن چله تابستان" در پیامی، این مناسبت را به میر ایزدی‌ها، باباشیخ، شورای روحانی و تمامی ایزدی‌های کوردستان و جهان تبریک گفت و بر حفظ فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز تاکید کرد.

امروز یکشنبه، ۲ اوت ۲۰۲۶، ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد؛ نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان به مناسبت جشن چله تابستان پیام تبریکی صادر کرد و اظهار داشتند: گرم‌ترین تبریکات خود را به میر ایزدی‌ها، باباشیخ، شورای روحانی و همه هم‌میهنان ایزدی‌مان در اقلیم کوردستان، عراق و سراسر جهان ابراز می‌دارم. امیدوارم این جشن با خیر، خوشی و برکت برای همگان همراه باشد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که نچیروان بارزانی خطاب به خواهران و برادران ایزدی و تمامی مولفه‌های قومی و مذهبی اطمینان‌خاطر داد و گفت: اقلیم کوردستان همواره به عنوان مهد همزیستی و ميهن همه شهروندان بدون هیچ‌گونه تبعیضی باقی خواهد ماند و ما همواره پاسدار فرهنگ کثرت‌گرایی خواهیم بود.

 
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