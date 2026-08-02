پرزیدنت بارزانی فرارسیدن عید "چلهی تابستان" را به کوردهای ایزدی تبریک گفت
پرزیدنت بارزانی در پیامی ضمن تبریک عید چلهی تابستان به ایزدیهای کوردستان و جهان، ابراز امیدواری کرد که تمامی مناسبتهای این جامعه در فضایی آکنده از آرامش و امنیت سپری شود.
بارگاگ بارزانی روز یکشنبه ۲ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵)، متن پیام پرزیدنت مسعود بارزانی به مناسبت فرارسیدن عید "چلهی تابستان" (چلەی هاوین) را منتشر کرد.
در متن این پیام آمده است: "به مناسبت فرارسیدن عید چله تابستانِ خواهران و برادران ایزدی، گرمترین تبریکات خود را به شورای روحانی، پیروان این آیین و تمامی کوردهای ایزدی در کوردستان و سراسر جهان ابراز میدارم."
آرزوی امنیت و شادمانی برای جامعهی ایزدی
پرزیدنت بارزانی در ادامهی پیام خود بر اهمیت برگزاری آیینهای مذهبی در فضایی امن تأکید کرد و افزود: "امیدوارم خواهران و برادران ایزدی تمامی اعیاد و مناسبتهای خود را در سایهی آرامش و تندرستی به پایان برسانند. عید بر شما مبارک و همواره در خوشی و سعادت بمانید."
عید چلهی تابستان یکی از مناسبتهای مذهبی کهن و مهم کوردهای ایزدی است که هر ساله پس از چهل روز روزهداری در فصل تابستان، با انجام مراسمهای ویژه در نیایشگاهها گرامی داشته میشود.