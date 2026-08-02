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پرزیدنت بارزانی فرارسیدن عید "چله‌ی تابستان" را به کوردهای ایزدی تبریک گفت

پرزیدنت مسعود بارزانی
پرزیدنت مسعود بارزانی
کوردستان پرزیدنت بارزانی جشن چله تابستان

پرزیدنت بارزانی در پیامی ضمن تبریک عید چله‌ی تابستان به ایزدی‌های کوردستان و جهان، ابراز امیدواری کرد که تمامی مناسبت‌های این جامعه در فضایی آکنده از آرامش و امنیت سپری شود.

بارگاگ بارزانی روز یکشنبه ۲ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵)، متن پیام پرزیدنت مسعود بارزانی به مناسبت فرا‌رسیدن عید "چله‌ی تابستان" (چلەی هاوین) را منتشر کرد.

در متن این پیام آمده است: "به مناسبت فرا‌رسیدن عید چله تابستانِ خواهران و برادران ایزدی، گرم‌ترین تبریکات خود را به شورای روحانی، پیروان این آیین و تمامی کوردهای ایزدی در کوردستان و سراسر جهان ابراز می‌دارم."

 

آرزوی امنیت و شادمانی برای جامعه‌ی ایزدی

پرزیدنت بارزانی در ادامه‌ی پیام خود بر اهمیت برگزاری آیین‌های مذهبی در فضایی امن تأکید کرد و افزود: "امیدوارم خواهران و برادران ایزدی تمامی اعیاد و مناسبت‌های خود را در سایه‌ی آرامش و تندرستی به پایان برسانند. عید بر شما مبارک و همواره در خوشی و سعادت بمانید."

عید چله‌ی تابستان یکی از مناسبت‌های مذهبی کهن و مهم کوردهای ایزدی است که هر ساله پس از چهل روز روزه‌داری در فصل تابستان، با انجام مراسم‌های ویژه در نیایشگاه‌ها گرامی داشته می‌شود.

 
مصطفی ابراهیم ,