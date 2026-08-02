هسته‌ی رسانه‌ی امنیتی عراق بر لزوم دریافت اخبار از منابع رسمی تأکید کرد

1 ساعت پیش

در پی انتشار شایعاتی مبنی بر فرود هواپیماهای نظامی ایالات متحده در پایگاه هوایی عین‌الاسد، دولت عراق روز یکشنبه ۲ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵) این گزارش‌ها را به‌طور رسمی رد کرد. این تکذیبیه در حالی صادر می‌شود که تنش‌های امنیتی و نظامی در منطقه به اوج خود رسیده و پایگاه‌های نظامی به کانون توجهات رسانه‌ای تبدیل شده‌اند.

سپهبد سعد معن، رئیس هسته‌ی رسانه‌ی امنیتی عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخبار مربوط به فعالیت‌های پروازی جدید نیروهای آمریکایی در پایگاه عین‌الاسد واقع در غرب این کشور عاری از صحت است. وی با اشاره به اینکه این شایعات بر هیچ داده‌ی میدانی معتبری استوار نیست، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست تا از انتشار اخبار کذب که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، خودداری کنند. سپهبد سعد معن تأکید کرد که اطلاعات حوزه‌ی دفاعی باید منحصراً از منابع رسمی دریافت شود تا از تأثیرات مخرب تبلیغات روانی جلوگیری گردد.

این شایعات در فضای ملتهب پس از تحولات اخیر منطقه شکل گرفته است. در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵)، حملات هوایی مشترک ایالات متحده و عربستان سعودی به مواضع نیروهای حشد شعبی در ۷ استان عراق، به کشته شدن حداقل ۲۰ نفر و مجروح شدن ۳۲ تن دیگر منجر شد. در واکنش به این حادثه، علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق که از ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) قدرت را در دست گرفته، سفر رسمی خود به ریاض را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. دولت وی پیگیری برنامه‌ی راهبردی تقویت حاکمیت ملی را در اولویت قرار داده است.

هم‌زمان با این تحولات، گزارش‌های میدانی از ناآرامی در حریم هوایی عراق خبر می‌دهند. بامداد امروز یکشنبه ۲ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵)، سامانه‌های پدافند هوایی موفق شدند سه فروند پهپاد ناشناس را که قصد نقض حریم هوایی شهرهای اربیل و سلیمانیه در اقلیم کوردستان را داشتند، پیش از رسیدن به هدف رهگیری و منهدم کنند.

پایگاه عین‌الاسد به عنوان یک مرکز راهبردی نظامی در عراق، همواره کانون حساسیت‌های سیاسی و امنیتی بوده است. دولت علی فالح زیدی با رصد دقیق تحرکات و رد سریع شایعات، در تلاش است تا ضمن مهار جنگ روانی، نشان دهد که کنترل کامل امور نظامی و مرزهای کشور در اختیار نیروهای مسلح عراق و تحت نظارت وزارت کشور است. این اقدامات برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره‌ی درگیری‌ها در شرایط شکننده‌ی کنونی صورت می‌گیرد.