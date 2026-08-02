گرمای شدید عامل آتشسوزی در انبار مهمات عراق
اربیل (کوردستان۲۴)- وزارت دفاع عراق اعلام کرد افزایش شدید دما امروز یکشنبه ۲ اوت، موجب وقوع آتشسوزی در یک انبار تسلیحات در پایگاه نظامی تاجی در شمال بغداد شده است.
یحیی رسول، سخنگوی وزارت دفاع عراق، گفت این آتشسوزی در یکی از انبارهای پایگاه تاجی و به دلیل دمای بالای هوا رخ داده است. وی افزود این انبار محل نگهداری مهمات متعلق به لشکر نهم زرهی ارتش عراق بوده است.
واحد رسانهای امنیتی دولت عراق نیز اعلام کرد که انفجاری در داخل پایگاه تاجی روی داده و بخشی از مهمات موجود در این پایگاه در پی افزایش دما منفجر شده است.
این نهاد افزود نیروهای آتشنشانی همچنان در تلاش برای مهار آتش هستند.
پایگاه تاجی یکی از پایگاههای نظامی مهم عراق در شمال بغداد به شمار میرود که پیشتر میزبان نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده علیه گروه داعش بود. نیروهای ائتلاف، این پایگاه را همراه با شماری دیگر از مراکز نظامی عراق ترک کردهاند.
وقوع انفجار در پایگاههای نظامی و انبارهای مهمات در عراق پدیدهای کمسابقه نیست. مقامهای عراقی در سالهای گذشته بارها با حوادث مشابهی روبهرو شدهاند؛ حوادثی که در برخی موارد به دلیل ضعف در رعایت استانداردهای ایمنی و شرایط آبوهوایی تشدید شده است.
در فصل تابستان، با افزایش دما در برخی مناطق عراق تا نزدیکی ۵۰ درجه سانتیگراد، احتمال وقوع آتشسوزی در مناطق مختلف افزایش مییابد.
ب.ن