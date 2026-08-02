از فرار تا تداوم فعالیت؛ آخرین وضعیت پرونده فساد ۱۹ نماینده پارلمان عراق
بر اساس اطلاعات رسیده به "کوردستان ۲۴"، در فهرستی که از افراد متهم به فساد به پارلمان عراق ارسال شده، نام ۱۹ نماینده به چشم میخورد؛ از این تعداد، ۴ نفر مربوط به دورههای پیشین و ۱۵ نفر از نمایندگان دوره فعلی پارلمان هستند.
اگرچه مصونیت پارلمانی این افراد توسط رئیس پارلمان لغو شده و برخی از آنها بازداشت شده یا متواری شدهاند، اما طبق فهرستی که در اختیار نمایندگان قرار دارد، چند تن از این متهمان همچنان روزانه در پارلمان حاضر میشوند و بدون هیچگونه پیگرد یا بازداشتی به فعالیت خود ادامه میدهند.
در خبری دیگر، شورای عالی قضایی عراق امروز اعلام کرد که دادگاه تحقیق منطقه "رصافه" (ویژه رسیدگی به پروندههای فساد و پولشویی)، موفق شده است مبلغ ۲۰ میلیارد دینار را به خزانه کشور بازگرداند. بر اساس این گزارش، استرداد این وجوه در پی کشف و پیگیری جرایم مربوط به فساد مالی، اداری و کلاهبرداری انجام شده است.
شایان ذکر است که از ۲۸ ژوئن ۲۰۲٦، عملیات گستردهای برای بازداشت مفسدان و ضبط اموال نامشروع آغاز شده که طی آن دهها مسئول، نماینده و رهبر حزبی بازداشت شدهاند. یکی از برجستهترین بازداشتشدگان، "عدنان جمیلی"، معاون وزیر نفت در امور پالایشگاهها بود که در جریان پرونده وی تاکنون دهها میلیارد دینار، میلیونها دلار و دهها کیلوگرم طلا ضبط و مصادره شده است.