از فرار تا تداوم فعالیت؛ آخرین وضعیت پرونده فساد ۱۹ نماینده پارلمان عراق

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بر اساس اطلاعات رسیده به "کوردستان ۲۴"، در فهرستی که از افراد متهم به فساد به پارلمان عراق ارسال شده، نام ۱۹ نماینده به چشم می‌خورد؛ از این تعداد، ۴ نفر مربوط به دوره‌های پیشین و ۱۵ نفر از نمایندگان دوره فعلی پارلمان هستند.

اگرچه مصونیت پارلمانی این افراد توسط رئیس پارلمان لغو شده و برخی از آن‌ها بازداشت شده یا متواری شده‌اند، اما طبق فهرستی که در اختیار نمایندگان قرار دارد، چند تن از این متهمان همچنان روزانه در پارلمان حاضر می‌شوند و بدون هیچ‌گونه پیگرد یا بازداشتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در خبری دیگر، شورای عالی قضایی عراق امروز اعلام کرد که دادگاه تحقیق منطقه "رصافه" (ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد و پول‌شویی)، موفق شده است مبلغ ۲۰ میلیارد دینار را به خزانه کشور بازگرداند. بر اساس این گزارش، استرداد این وجوه در پی کشف و پیگیری جرایم مربوط به فساد مالی، اداری و کلاهبرداری انجام شده است.

شایان ذکر است که از ۲۸ ژوئن ۲۰۲٦، عملیات گسترده‌ای برای بازداشت مفسدان و ضبط اموال نامشروع آغاز شده که طی آن ده‌ها مسئول، نماینده و رهبر حزبی بازداشت شده‌اند. یکی از برجسته‌ترین بازداشت‌شدگان، "عدنان جمیلی"، معاون وزیر نفت در امور پالایشگاه‌ها بود که در جریان پرونده وی تاکنون ده‌ها میلیارد دینار، میلیون‌ها دلار و ده‌ها کیلوگرم طلا ضبط و مصادره شده است.