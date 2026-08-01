اختصاص ۸۱ درصد از کل بودجه عراق به حقوق و خدمات اجتماعی

سهم بودجه عمرانی تنها ۶ درصد است

2 ساعت پیش

دیده‌بان "ایکو عراق" در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرداختی مربوط به حقوق کارمندان، بازنشستگان و مبالغ حمایت‌های اجتماعی به تنهایی ۸۱ درصد از کل بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که سهم بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری، تنها ۶ درصد است.

بر اساس این بیانیه، بودجه جاری کشور که شامل حقوق، نگهداری دارایی‌ها و کمک‌های مالی می‌شود، حدود ۹۴ درصد از کل هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد.

این نهاد نظارتی با تأکید بر اینکه "حقوق، دستمزدها، مستمری بازنشستگان و مخصصات رفاهی اجتماعی بیش از ۸۱ درصد بودجه کل را می‌بلعند"، افزود: این آمار و ارقام نشان‌دهنده تداوم سلطه هزینه‌های جاری و حقوق بر ساختار مخارج عمومی کشور است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که سهم اقلیم کوردستان از کل بودجه عمومی عراق ۱۱.۵۸ درصد تعیین شده است.

دیده‌بان "ایکو عراق" در خصوص بودجه ۶ درصدی سرمایه‌گذاری و عمرانی نیز تصریح کرد که این اعتبارات محدود میان بخش‌های ساختمان، صنعت، آموزش، کشاورزی و سایر بخش‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود. در این میان، بخش کشاورزی با تخصیص حداکثر ۰.۰۲ درصد از کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری، کمترین سهم را در میان تمامی بخش‌ها دارد.

این مرکز در پایان تأکید کرد: تداوم رشد سهم هزینه‌های جاری به قیمت کاهش بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری، توان اقتصاد کشور را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای سلب کرده و شانس دستیابی به رشد پایدار در بخش‌های تولیدی را به شدت تضعیف می‌کند.