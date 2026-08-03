رایزنی وزیران خارجهی عراق و ایران دربارهی بازگشایی تنگهی هرمز و ثبات منطقه
فؤاد حسین و عباس عراقچی در گفتوگویی تلفنی، آخرین تحولات مربوط به امنیت دریانوردی در تنگه هرمز و ضرورت کاهش تنشهای منطقهی را بررسی کردند.
وزارت امور خارجهی عراق، روز دوشنبه ۳ اوت ۲۰۲۶ (۱۲ مرداد ۱۴۰۵)، در بیانیهای اعلام کرد که فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی عراق در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، تحولات دو روز گذشته در تنگه هرمز و تأثیرات آن بر امنیت دریانوردی و ثبات منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است.
وزیر امور خارجهی عراق در این تماس تأکید کرد که بغداد از بازگشت به مسیر گفتوگو و دیپلماسی به عنوان بهترین گزینه برای حلوفصل اختلافات و تثبیت امنیت استقبال میکند.
در بخش دیگری از این گفتوگو، موضوع حملات نظامی اخیر به عراق مطرح شد و طرفین بر اهمیت دوری از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید تنشها در سطح منطقه شود، تأکید کردند. دو طرف خاطرنشان کردند که حفظ ثبات در شرایط کنونی اولویت اصلی است.
بر اساس بیانیهی صادر شده، عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، همتای عراقی خود را در جریان جزئیات تلاشها و رایزنیهایی قرار داد که با هدف دستیابی به تفاهم برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز و تضمین تردد عادی کشتیها در جریان است.
فؤاد حسین نیز با اشاره به اینکه عراق با دقت روند رویدادها را دنبال میکند، ابراز امیدواری کرد که این گذرگاه حیاتی هرچه سریعتر بازگشایی شود؛ چرا که این مسئله پیوند مستقیمی با امنیت منطقه و اقتصاد جهانی دارد. وی همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دو کشور برای حمایت از تلاشهای کاهش تنش و تقویت زبان گفتوگو تأکید کرد.