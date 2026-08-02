تأکید بغداد و اتحادیه عرب بر تقویت اقدام مشترک عربی

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اربیل (کوردستان۲۴)- فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، امروز یکشنبه ۲ اوت، در گفت‌وگوی تلفنی با نبیل فهمی، دبیرکل اتحادیه عرب، راه‌های تقویت اقدام مشترک عربی و هماهنگی میان کشورهای عربی در قبال مهم‌ترین تحولات و چالش‌های منطقه را بررسی کرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق، دو طرف بر اهمیت گسترش همکاری‌های عربی برای مقابله با چالش‌های پیش روی منطقه تأکید کردند. نبیل فهمی نیز خواستار هم‌افزایی بیشتر کشورهای عربی و تقویت اقدام مشترک برای حمایت از ثبات و منافع جهان عرب شد.

فواد حسین در آغاز این گفت‌وگو، انتصاب نبیل فهمی به سمت دبیرکلی اتحادیه عرب را بار دیگر تبریک گفت و برای وی در انجام مسئولیت‌هایش و تقویت نقش اتحادیه عرب در تحکیم همکاری‌های مشترک عربی آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه، دو طرف درباره کنفرانس اَمان پیرامون اورشلیم که قرار است چهارشنبه آینده برگزار شود، گفت‌وگو کردند و بر اهمیت نتایج این نشست در حمایت از شهر اورشلیم و تقویت تلاش‌های عربی و اسلامی برای حفاظت از هویت و جایگاه آن تأکید کردند.

روابط عراق با کشورهای حاشیه خلیج نیز از دیگر محورهای این رایزنی بود. دو طرف بر ضرورت ادامه توسعه این روابط در راستای تأمین منافع مشترک، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حمایت از ثبات تأکید کردند.

وزیر امور خارجه عراق همچنین بر ضرورت تداوم ارتباط و هماهنگی میان بغداد و دبیرخانه کل اتحادیه عرب تأکید کرد و گفت عراق همچنان به حمایت از اقدام مشترک عربی و گسترش همکاری‌ها در راستای تأمین منافع کشورهای عربی و ملت‌های آنها پایبند است.

ب.ن