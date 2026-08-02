بقایی: تنگه هرمز به دلیل اقدامات خصمانه‌ آمریکا بسته شد

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اربیل (کوردستان۲۴)- سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز یکشنبه ۲ اوت اعلام کرد تهران و مسقط در حال نزدیک شدن به توافق درباره ایجاد یک مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هستند؛ مسیری که به گفته او، جدا از مسیرهای موجود طراحی خواهد شد. او گفت تنگه هرمز به دلیل اقدامات خصمانه‌ آمریکا بسته شد.

اسماعیل بقایی در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت: «اکنون در حال رسیدن به تفاهمی درباره مسیری هستیم که برای هر دو طرف قابل قبول باشد؛ نه مسیر شمالی و نه مسیر جنوبی، بلکه مسیری که به حقوق حاکمیتی دو طرف احترام بگذارد و منافع و امنیت ملی ما را تضمین کند.»

جزئیات این مسیر جدید تاکنون اعلام نشده است. ایران از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، کنترل عملی خود بر این آبراه راهبردی را حفظ کرده است؛ تنگه‌ای که در شرایط عادی حدود ۲۰ درصد از مصرف روزانه نفت جهان از آن عبور می‌کند.

پیش از این، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گزارش داده بود که مذاکرات با عمان، به ‌عنوان یکی دیگر از کشورهای ساحلی تنگه هرمز، «در مسیر نهایی شدن قرار دارد و مراحل پایانی خود را طی می‌کند»، بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه شود.

مقام‌های عمانی تاکنون واکنش رسمی درباره این موضوع اعلام نکرده‌اند.

بقایی همچنین تأکید کرد تفاهم احتمالی میان ایران و عمان درباره مسیر جدید دریایی، ارتباطی با وضعیت باز یا بسته بودن تنگه هرمز ندارد. او در اظهارات خود، ایالات متحده را مسئول وضعیت کنونی این آبراه دانست و واشینگتن را به نقض تعهدات و انجام اقدامات خصمانه علیه ایران متهم کرد.

وی گفت: «این تنگه به دلیل نقض تعهدات ایالات متحده، محاصره دریایی ایران و مجموعه اقدامات خصمانه‌ای که آمریکا در این مدت علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده، بسته شده است.»

تهران و واشینگتن در اواسط ماه ژوئن توافقی را امضا کرده بودند که هدف آن پایان دادن به ماه‌ها تنش و فراهم کردن زمینه ازسرگیری مذاکرات دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی گسترده‌تر بود. این توافق همچنین موضوعاتی مرتبط با تنگه هرمز را دربر می‌گرفت.

با این حال، این توافق پس از آن تضعیف شد که ایران و آمریکا یکدیگر را به نقض مفاد آن متهم کردند و در پی آن، حملات آمریکا به ایران و اقدامات تلافی‌جویانه تهران در منطقه رخ داد.

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