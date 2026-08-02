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اربیل (کوردستان۲۴)- وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد فواد حسین، وزیر امور خارجه این کشور، امروز یکشنبه ۲ اوت، در گفت‌وگوی تلفنی با بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، از جمله وضعیت تنگه هرمز، رایزنی کرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق، فواد حسین در آغاز این گفت‌وگو، حمله پهپادی به دو کشتی در بندر دمیاط را محکوم کرد و بر همبستگی بغداد با مصر و مخالفت عراق با هرگونه اقدامی که امنیت تأسیسات غیرنظامی و ایمنی ناوبری را تهدید کند، تأکید کرد.

دو وزیر همچنین درباره مقدمات نشستی که قرار است چهارشنبه آینده در اَمان، پایتخت اردن، با محوریت بررسی تحولات مربوط به اورشلیم برگزار شود، گفت‌وگو کردند و بر ضرورت هماهنگی مواضع کشورهای عربی درباره مسائل مورد اهتمام مشترک تأکید داشتند.

در ادامه این رایزنی، آخرین تحولات منطقه، به‌ ویژه درگیری‌های مرتبط با تنگه هرمز، مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف بر این باور تأکید کردند که دستیابی به راه‌حل‌های پایدار مستلزم بازگشت به مذاکرات، گفت‌وگو و بهره‌گیری از راهکارهای مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات است؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت امنیت و ثبات منطقه کمک کند.

به گفته وزارت امور خارجه عراق، فواد حسین همچنین در این تماس، آخرین وضعیت عراق، روابط بغداد با کشورهای حاشیه خلیج و سیاست‌های دولت عراق به ریاست نخست‌وزیر علی الزیدی، به ‌ویژه تصمیم این دولت برای انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی، را تشریح کرد.

ب.ن