دیدار پرزیدنت بارزانی و علی باپیر درباره تحولات عراق و اقلیم کوردستان

2 ساعت پیش

بارگاه بارزانی اعلام کرد که روز دوشنبه، ۳ آگوست ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی از علی باپیر، رئیس جمعیت عدالت کوردستان و هیئت همراه وی استقبال کرد.

در این دیدار، درباره آخرین تحولات، وضعیت منطقه و عراق، و همچنین پیامدهای تنش‌ها و ناآرامی‌های منطقه‌ای بر ثبات و اقتصاد جهانی و منطقه‌ای تبادل نظر شد.

همچنین در این نشست، روند سیاسی اقلیم کوردستان، تلاش‌ها برای نزدیک‌شدن احزاب و جریان‌های سیاسی به یکدیگر و راهکارهای عبور از بن‌بست سیاسی اقلیم و حل‌وفصل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.