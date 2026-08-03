دیدار پرزیدنت بارزانی و علی باپیر درباره تحولات عراق و اقلیم کوردستان
بارگاه بارزانی اعلام کرد که روز دوشنبه، ۳ آگوست ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی از علی باپیر، رئیس جمعیت عدالت کوردستان و هیئت همراه وی استقبال کرد.
در این دیدار، درباره آخرین تحولات، وضعیت منطقه و عراق، و همچنین پیامدهای تنشها و ناآرامیهای منطقهای بر ثبات و اقتصاد جهانی و منطقهای تبادل نظر شد.
همچنین در این نشست، روند سیاسی اقلیم کوردستان، تلاشها برای نزدیکشدن احزاب و جریانهای سیاسی به یکدیگر و راهکارهای عبور از بنبست سیاسی اقلیم و حلوفصل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کاوە جم ,