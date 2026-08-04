اختصاصی کوردستان۲۴: اختلاف سناتورهای آمریکا بر سر ایران

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- دو سناتور آمریکایی در گفت‌وگوهای جداگانه با رحیم رشیدی، رئیس دفتر کوردستان۲۴ در واشینگتن، ارزیابی‌های متفاوتی از سیاست ایالات متحده در قبال ایران ارائه کردند؛ اظهاراتی که همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشینگتن درباره بازگشت ناوبری عادی در تنگه هرمز مطرح شده است.

تأکید سناتور جمهوری‌خواه بر خط قرمز هسته‌ای

راجر مارشال، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کانزاس، با تأکید بر اهداف اصلی واشینگتن در قبال ایران گفت که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و باز ماندن تنگه هرمز برای عبور کشتی‌های تجاری باید حفظ شود.

مارشال به کوردستان۲۴ گفت: «من بارها و به‌ صراحت گفته‌ام که ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما باید تنگه را باز نگه داریم.»

او همچنین تأکید کرد که آمریکا برنامه‌ای برای اعزام نیروهای زمینی ندارد و افزود: «هیچ نیروی آمریکایی روی زمین نخواهد بود؛ موضوع تقریباً به همین سادگی است.»

انتقاد سناتور دموکرات از دولت ترامپ

در مقابل، ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت، در گفت‌وگویی جداگانه با کوردستان۲۴، از نحوه مدیریت این بحران توسط دولت دونالد ترامپ انتقاد کرد.

بلومنتال رویکرد دولت را «جنگی بی‌ملاحظه و شتاب‌زده، بدون راهبرد مشخص برای خروج و بدون دستیابی به اهداف اعلام‌شده» توصیف کرد.

وی همچنین گفت دولت ترامپ در شرایط دشواری قرار گرفته و اظهار داشت: «دولت ترامپ در باتلاقی گرفتار شده است، بدون آنکه از حمایت لازم افکار عمومی آمریکا برخوردار باشد.»

ادامه تلاش‌های دیپلماتیک بر سر تنگه هرمز

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دولت ترامپ همچنان تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای دستیابی به توافق با ایران درباره تنگه هرمز ادامه می‌دهد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیش‌تر گفته بود واشینگتن و تهران ممکن است تا سه‌شنبه یا چهارشنبه به توافقی برای بازگشایی این آبراه راهبردی و تضمین آزادی تردد کشتی‌های تجاری دست یابند.

بسنت در گفت‌وگو با برنامه «اسکواک باکس» شبکه CNBC اظهار داشت که دو طرف به‌ طور فعال در حال مذاکره برای بازگرداندن عبور و مرور عادی کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز هستند.

او گفت: «ما در حال مذاکره با ایرانی‌ها هستیم. این احتمال وجود دارد که امروز یا فردا به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و حرکت به سمت شرایطی عادی‌تر در این مناقشه دست یابیم.»

تمرکز توافق بر آزادی ناوبری

وزیر خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دریافت عوارض ترانزیت از سوی ایران، گفت چارچوب پیشنهادی بر تضمین آزادی ناوبری تجاری و عبور بدون محدودیت کشتی‌ها متمرکز است.

وی افزود: «موضوع، آزادی تردد خواهد بود» و تأکید کرد که با وجود تنش‌های اخیر، تردد کشتی‌های تجاری به ‌طور کامل متوقف نشده است.

بسنت همچنین گفت: «اگرچه شرایط در چند روز گذشته همچنان تا حدی خطرناک بوده، اما شاهد تردد شمار قابل توجهی از کشتی‌ها بوده‌ایم.»

چشم‌انداز توافق

در صورت نهایی شدن توافق، این اقدام می‌تواند گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها، بازگرداندن ثبات و تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز؛ یکی از مهم‌ترین کریدورهای راهبردی دریایی جهان، باشد.

ب.ن