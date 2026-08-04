سومو: عراق هفت میلیون بشکه نفت دیگر از خط لوله عراق–ترکیه صادر کرد

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اربیل (کوردستان۲۴)- داده‌های ردیابی دریایی شرکت کپلر که امروز سه‌شنبه ۴ اوت منتشر شد، نشان می‌دهد عراق در فاصله ۴ ژوئیه تا ۴ اوت بیش از ۳۰ میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگه راهبردی هرمز صادر کرده است؛ آماری که از بهبود نسبی صادرات این کشور، با وجود اختلالات ناشی از درگیری‌های اخیر در خاورمیانه، حکایت دارد.

بر اساس داده‌های کپلر، حدود ۳۰ میلیون بشکه نفت خام عراق طی این دوره یک‌ماهه از تنگه هرمز عبور کرده است.

این آمار با اظهارات علی نزار، رئیس شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو)، همخوانی دارد. وی روز دوشنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که عراق در ماه ژوئیه بین ۳۵.۵ تا ۳۷ میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز صادر کرده است.

نزار همچنین گفت عراق هفت میلیون بشکه نفت دیگر را از طریق خط لوله عراق–ترکیه به بندر جیحان در سواحل مدیترانه صادر کرده است.

سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، نیز امروز سه‌شنبه به خبرگزاری رسمی عراق گفت که برخی نفتکش‌ها پس از بارگیری نفت خام عراق از تنگه هرمز عبور کرده‌اند، اما وزارت نفت مسئول تعیین مسیر حرکت کشتی‌ها یا اخذ مجوزهای لازم برای آنها نیست.

پیش از آنکه درگیری‌های خاورمیانه حمل‌ونقل دریایی از طریق تنگه هرمز را به‌ شدت مختل کند، عراق روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت تولید و به ‌طور متوسط ماهانه ۱۰۵ میلیون بشکه صادر می‌کرد که بخش عمده آن از پایانه‌های نفتی جنوب بصره و از طریق این آبراه راهبردی انجام می‌شد.

بر اساس داده‌های شرکت سومو، عراق در ماه‌های مه و ژوئن نیز اندکی بیش از ۳۲ میلیون بشکه نفت خام از مسیرهای مختلف صادر کرده بود که بیش از ۲۰ میلیون بشکه آن از پایانه‌های صادراتی جنوبی این کشور بارگیری شده بود.

این درگیری‌ها عراق، یکی از اعضای بنیان‌گذار سازمان اوپک، را ناچار کرد پس از تکمیل ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی و کاهش صادرات، تولید در بیشتر میدان‌های نفتی خود را متوقف کند.

برای حفظ جریان صادرات در این دوره، عراق به مسیرهای جایگزین، از جمله انتقال نفت خام با کامیون‌های نفتکش از طریق سوریه و همچنین استفاده از خط لوله عراق–ترکیه به بندر جیحان، متکی شد.

صادرات نفت خام حدود ۹۰ درصد درآمد دولت عراق را تشکیل می‌دهد. پیش از آغاز درگیری‌ها، صادرات نفت ماهانه تا ۸ میلیارد دلار برای بغداد درآمد ایجاد می‌کرد، اما باسم محمد خضیر، وزیر نفت عراق، ماه گذشته اعلام کرد که در پی کاهش صادرات، درآمدهای نفتی این کشور به اندکی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار در ماه کاهش یافته است.

ب.ن