بررسی اجرای توافق ۲۹ ژانویه در دیدار احمد الشرع و مظلوم عبدی

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) و رئیس‌جمهور سوریه در دیداری در دمشق، روند تکمیل اجرای توافق ۲۹ ژانویه و مراحل ادغام نیروهای نظامی و نهادهای اداری قسد در ساختار دولت سوریه را بررسی کردند.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) امروز سه‌شنبه ۴ اوت گزارش داد که احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در کاخ ملت دمشق از مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، استقبال کرد. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، و زیاد عایش، استاندار دیرالزور نیز در این نشست حضور داشتند.

بر اساس گزارش، دو طرف درباره تکمیل مراحل اجرای توافق ۲۹ ژانویه میان دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک گفت‌وگو کردند.

در این دیدار همچنین روند ادغام نیروهای نظامی و نهادهای اداری نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار دولت سوریه، با هدف تقویت ثبات و امنیت منطقه، مورد بررسی قرار گرفت.

ب.ن