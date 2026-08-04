رایزنی آمریکا و قطر درباره کاهش تنش با ایران

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اربیل (کوردستان۲۴)- شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز سه‌شنبه ۴ اوت، در یک گفت‌وگوی تلفنی درباره تلاش‌های جاری برای کاهش تنش‌ها میان واشینگتن و تهران رایزنی کردند و بر تداوم مسیر دیپلماسی و هماهنگی در قبال تحولات منطقه‌ای تأکید کردند.

بر اساس بیانیه دیوان امیری قطر، دو طرف آخرین تحولات خاورمیانه را بررسی کردند و بخش مهمی از گفت‌وگوهای خود را به ابتکارهای دیپلماتیکی اختصاص دادند که با هدف کاهش تنش میان ایالات متحده و ایران در جریان است.

امیر قطر در این تماس بر اهمیت تداوم گفت‌وگو و پیگیری راهکارهای دیپلماتیک برای حل اختلافات تأکید کرد. وی همچنین پایبندی همه طرف‌ها به توافق‌های حاصل‌شده در چارچوب یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران را برای حمایت از تلاش‌های بین‌المللی در جهت کاهش تنش‌ها و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی ضروری دانست.

در مقابل، ترامپ از نقش قطر در حمایت از دیپلماسی و تسهیل گفت‌وگو میان طرف‌ها قدردانی کرد و گفت این تلاش‌ها به تقویت امنیت و ثبات منطقه کمک می‌کند.

دو رهبر همچنین درباره شماری دیگر از موضوعات مورد علاقه مشترک گفت‌وگو کردند و بر ادامه هماهنگی و رایزنی‌های دوجانبه درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، در راستای تأمین منافع مشترک دو کشور، تأکید کردند.

ب.ن