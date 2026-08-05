سام یونو: دولت مسرور بارزانی اعتماد بیشتری در میان جامعه مهاجر ایجاد کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- سام سلمان یونو، رئیس فدراسیون بین‌المللی کلدانی و از رهبران جامعه کلدانی‌های مهاجر، معتقد است اقلیم کوردستان در سال‌های گذشته بیش از هر بخش دیگری از عراق توانسته امنیت و شرایط لازم برای حفظ مسیحیان و دیگر جوامع را فراهم کند. با این حال، او تأکید می‌کند که بازگشت پایدار خانواده‌های مهاجر تنها با امنیت محقق نمی‌شود و نیازمند اصلاحات، شفافیت اقتصادی و مشارکت بیشتر جوامع در ساختار حکمرانی است.

یونو در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ با اشاره به تجربه چند دهه زندگی در ایالات متحده و ارتباط مستمر با مقام‌های آمریکایی و مسئولان اقلیم کردستان، گفت که مرحله بعدی حمایت از مسیحیان، فراهم کردن شرایطی است که خانواده‌ها بتوانند به شهرها و روستاهای خود بازگردند، سرمایه‌گذاری کنند و زندگی‌شان را از نو بسازند.

او گفت: «کوردستان در حفاظت از هویت و نیازهای مسیحیان و دیگر اقشار جامعه، عملکرد بسیار بهتری نسبت به دولت بغداد داشته است، اما هنوز اقدامات بیشتری باید انجام شود.»

امنیت، نقطه آغاز بازسازی

یونو با تمجید از نقش دولت اقلیم کوردستان در ایجاد امنیت برای مسیحیان و دیگر جوامعی که در دوره گسترش خشونت‌ها و حملات داعش از مناطق خود آواره شدند، تأکید کرد که ثبات امنیتی به تنهایی برای بازگشت جمعیت کافی نیست.

به گفته او، مسیحیان و دیگر جوامع باید حضور پررنگ‌تری در وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، ادارات محلی و سایر نهادهای دولتی داشته باشند تا بتوانند در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آینده خود نقش مؤثرتری ایفا کنند.

او افزود: «ما می‌توانیم در دولت، شهرداری‌ها و ادارات عمومی نقش و خدمات بیشتری ارائه دهیم.»

بازگشت مهاجران در گرو اعتماد

یونو معتقد است میلیون‌ها عراقی مهاجر در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و سوئد از دانش و تجربه ارزشمندی در حوزه‌هایی مانند تجارت، مهندسی، پزشکی، ساخت‌وساز، امور مالی و گردشگری برخوردارند و این ظرفیت می‌تواند در توسعه مناطقی مانند اربیل، دهوک، عنکاوه، تل‌کیف، القوش، برطله، قره‌قوش و دشت نینوا نقش مهمی ایفا کند.

با این حال، او تأکید کرد که جذب این سرمایه انسانی و مالی مستلزم ایجاد اعتماد است.

به گفته وی، شفافیت در واگذاری پروژه‌ها، دسترسی برابر به قراردادها، سیاست‌های روشن درباره زمین، سازوکارهای تأمین مالی و حمایت عملی دولت از سرمایه‌گذاران، از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند مهاجران را به بازگشت و سرمایه‌گذاری ترغیب کند.

او گفت: «اگر فرصت‌ها به ‌صورت عادلانه و شفاف فراهم شود، تضمین می‌کنم بسیاری از افراد جامعه مهاجر به عراق بازخواهند گشت.»

یونو همچنین پیشنهاد کرد کمیته‌های مشترکی متشکل از متخصصان مهاجر و مسئولان محلی تشکیل شود تا علاوه بر شناسایی اولویت‌های توسعه، بر اجرای پروژه‌ها نیز نظارت کنند.

او افزود: «آنچه نیاز داریم، اجرای برنامه‌هاست، نه صرفاً وعده.»

روستاهایی که هنوز احیا نشده‌اند

رئیس فدراسیون بین‌المللی کلدانی با اشاره به وضعیت زادگاه خود، تل‌کیف، گفت بسیاری از شهرها و روستاهای تاریخی مسیحیان، به‌ ویژه در دشت نینوا، پس از حملات داعش و سال‌ها بی‌ثباتی، دچار تغییرات گسترده جمعیتی شده‌اند.

به گفته او، بسیاری از خانواده‌هایی که این مناطق را ترک کرده‌اند، هنوز خسارت‌های خود را دریافت نکرده‌اند و شرایط لازم برای بازگشت دائمی نیز فراهم نشده است.

یونو تأکید کرد که بازسازی این مناطق تنها به احیای زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند رفع موانع حقوقی و اقتصادی و ایجاد فضای مطمئن برای سرمایه‌گذاری است.

او افزود بسیاری از خانواده‌های مهاجر اکنون در خارج از عراق از امنیت، فرصت‌های شغلی و آزادی مذهبی برخوردارند و تصمیم برای بازگشت را تنها در صورت دریافت تضمین‌های معتبر خواهند گرفت.

حمایت از عملکرد دولت اقلیم همراه با درخواست اصلاحات بیشتر

یونو از عملکرد مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، و کابینه نهم این دولت در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، تقویت امنیت، تنوع‌بخشی به اقتصاد و نوسازی خدمات عمومی تمجید کرد و گفت این اقدامات اعتماد بیشتری در میان جامعه مهاجر ایجاد کرده است.

با این حال، او خواستار گام‌های بیشتری برای افزایش مشارکت مسیحیان و دیگر جوامع در سطوح مدیریتی، از جمله شهرداری‌ها، ادارات منطقه‌ای و نهادهای دولتی شد.

او همچنین پیشنهاد کرد سازوکارهای رسمی برای مشارکت کارشناسان مهاجر و نمایندگان جوامع محلی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه ایجاد شود.

یونو گفت: «من نخست‌وزیر مسرور بارزانی و کابینه او را تحسین می‌کنم، اما اگر به دیدگاه‌های ما نیز توجه کنند، می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند.»

اعتماد، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری

یونو همچنین روابط اقلیم کوردستان با ایالات متحده را عاملی مؤثر در افزایش اعتماد جامعه مهاجر دانست و گفت بهبود وضعیت امنیتی بسیاری از نگرانی‌های گذشته را برطرف کرده است، اما سرمایه‌گذاری بلندمدت همچنان به وجود نهادهای باثبات و قابل پیش‌بینی بستگی دارد.

او بخش‌هایی مانند گردشگری، مهمان‌داری، کشاورزی، تفریح و املاک را از مهم‌ترین حوزه‌هایی دانست که مهاجران می‌توانند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته وی، تجربه موفق کارآفرینان کلدانی در ایالت میشیگان آمریکا نشان می‌دهد که در صورت وجود قوانین شفاف و حمایت‌های مالی، سرمایه‌گذاری مشابهی می‌تواند در شهرهایی مانند اربیل، دهوک، القوش، تل‌کیف و دیگر مناطق اقلیم نیز شکل بگیرد.

او همچنین خواستار توجه بیشتر به ظرفیت شهرهای کوچک‌تر شد و گفت این مناطق نیز در صورت توسعه زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌های مناسب، می‌توانند به مراکز مهم گردشگری و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.

آینده‌ای بر پایه مشارکت

یونو در پایان تأکید کرد که آینده مسیحیان و دیگر جوامع عراق در گرو تبدیل حمایت‌های سیاسی به همکاری عملی است.

به گفته او، اقلیم کوردستان با ایجاد امنیت و ثبات، بستر مناسبی برای این روند فراهم کرده است، اما تحقق بازسازی پایدار مستلزم ایجاد نهادهایی است که بتوانند از توان علمی، اقتصادی و مدیریتی مهاجران در مسیر توسعه استفاده کنند.

او افزود، اگر شفافیت، مشارکت و فرصت‌های برابر فراهم شود، مهاجران عراقی می‌توانند از بازدیدکنندگان امروز به سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و سازندگان جوامع فردا تبدیل شوند و در احیای شهرهای تاریخی دشت نینوا و تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی اقلیم کوردستان نقش‌آفرینی کنند.

ب.ن