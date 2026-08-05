عضو ائتلاف فتح: عربستان باید از عراق عذرخواهی کند
اربیل (کوردستان۲۴)- یک عضو ائتلاف فتح اعلام کرد که سفر علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به عربستان سعودی با مخالفت گسترده برخی جریانها در چارچوب هماهنگی شیعه مواجه شده و به همین دلیل احتمال دارد با تأخیر انجام شود.
ابو میثاق المساری، عضو ائتلاف فتح، امروز چهارشنبه ۵ اوت در گفتوگو با کوردستان۲۴ درباره این سفر که پس از حمله مشترک آمریکا و عربستان به پایگاههای حشدالشعبی در عراق به تعویق افتاد، گفت: «سفر نخستوزیر به عربستان لغو نشده است، اما در چارچوب هماهنگی شیعه و همچنین در میان افکار عمومی مخالفتهای شدیدی با آن وجود دارد و به همین دلیل ممکن است این سفر با تأخیر انجام شود.»
او همچنین به ادعای عربستان سعودی درباره انجام حمله پهپادی از خاک عراق علیه این کشور اشاره کرد و گفت: «هیچ مدرکی مبنی بر انجام چنین حملهای از خاک عراق وجود ندارد. از این رو، عربستان باید از عراق عذرخواهی کند تا بغداد از طرح شکایت علیه ریاض در شورای امنیت صرفنظر کند.»
المساری افزود که با عادی شدن شرایط و کاهش تنشها، زمینه برای انجام سفر نخستوزیر عراق به عربستان فراهم خواهد شد.
در تاریخ ۲۹ ژوئیه، آمریکا و عربستان سعودی با این ادعا که حملهای پهپادی از خاک عراق علیه عربستان انجام شده است، پایگاههای حشدالشعبی را در چند استان عراق هدف حملات مشترک قرار دادند. بر اساس گزارشها، در این حملات ۲۰ عضو حشدالشعبی کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.
این عضو ائتلاف فتح همچنین گفت که حملات مشترک آمریکا و عربستان به عراق، در نشست امروز ائتلاف اداره دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب.ن