گزارش جدید از بروز ۱۵ نوع فاجعه اقلیمی در عراق

1 ساعت پیش

دیده‌بان سبز عراق در گزارش جدیدی نسبت به فروپاشی خطرناک وضعیت زیست‌محیطی این کشور هشدار داد و اعلام کرد که طی ۳۰ سال گذشته، عراق با ۱۵ نوع فاجعه اقلیمی، زیست‌محیطی و انسانی مواجه شده است؛ بحران‌هایی که به نابودی نگران‌کننده منابع طبیعی و تهدید بیش از نصف مساحت این کشور انجامیده‌اند.

بر اساس این گزارش که امروز چهارشنبه، ۵ اوت ۲۰۲۶ منتشر شد، داده‌های جدید ملی نشان می‌دهد نزدیک به ۵۵.۵ درصد از خاک عراق با خطر مستقیم بیابان‌زایی روبرو است. همچنین میزان زمین‌های تخریب‌شده به ۲۳.۲ درصد از کل مساحت کشور رسیده است. در این گزارش تأکید شده که افزایش طوفان‌های گردوغبار، خشک‌شدن تالاب‌ها و شور شدن گسترده خاک، تولیدات کشاورزی را با فروپاشی مواجه کرده و فشار مضاعفی بر منابع آبی وارد آورده است.

دیده‌بان سبز عراق فجایع زیست‌محیطی این کشور را در چهار محور اصلی دسته‌بندی کرده است:

اقلیم و محیط‌زیست: خشکسالی ناشی از کاهش آورد رودخانه‌ها، طوفان‌های گردوغبار، موج‌های گرمای شدید و سیلاب.

آب و خاک: شور شدن خاک، افت کیفیت آب و خشک‌شدن تالاب‌ها.

پیامدهای انسانی: آثار زیست‌محیطی جنگ‌ها، آلودگی‌های نفتی و صنعتی، و تغییر کاربردی زمین‌های کشاورزی.

آسیب‌های بهداشتی و اجتماعی: شیوع بیماری‌ها به دلیل آب آلوده، مهاجرت‌های داخلی بر اثر خشکسالی و به خطر افتادن امنیت غذایی.

در پایان این گزارش تأکید شده است که تداوم این وضعیت تهدیدی مستقیم برای امنیت اجتماعی و سلامت شهروندان به شمار می‌رود. این نهاد از مقامات مسئول خواسته است هرچه سریع‌تر "وضعیت اضطراری اقلیمی" اعلام کنند و اقداماتی نظیر اولویت‌دادن به طرح‌های ملی بیابان‌زدایی و درخت‌کاری، نوسازی سیستم‌های آبیاری و تشکیل کمیته عالی مدیریت بحران را در دستور کار قرار دهند.