Rudî Îlgin: Şansekî mezin heye ku Kurd di siyaseta Nerwîcê de bibin xwedî roleke mezintir
Navenda Nûçeyan (K24) – Li Nerwîcê hilbijartinên parlamentoyê birêve diçin, çalakvanê Kurd Rudî Îlgin jî dibêje, şanseke mezin heye ku hejmara parlamenterên Kurd di parlamentoya wî welatî de zêde bibe. Îlgin herwiha tekez dike ku Nerwîc weke welatekî ku girîngiyê dide mafên mirovan, ji bo doza Kurd xwedî girîngiyeke taybet e.
Çalakvanê Kurd ê li Osloyê, Rudî Îlgin ji K24ê re ragihand, di dema hilbijartinên giştî yên Nerwîcê de, du hilbijartin bi hev re birêve diçin: yek ji bo Parlamentoya Giştî ya Nerwîcê (Stortinget) û ya din jî ji bo Parlamentoya Samî (Sametinget), ku neteweya xwecihî ya li bakurê welêt e û nêzîkî 25 hezar dengdêrên wan hene.
Şansê Kurdan ji bo Parlamenteriyê Zêde ye
Rudî Îlgin diyar kir, di dewra borî de du parlamenterên Kurd di parlamentoya Nerwîcê de hebûn û ew bawer dike ku ew ê careke din ser bikevin. Herwiha, wî da zanîn ku "egereke xurt heye ku du kesên din ên Kurd jî derbas bibin," ku bi vê yekê hejmara nûnerên Kurd dikare bigihîje çar kesan.
Rola Parlamenterên Kurd û Girîngiya Nerwîcê
Îlgin bal kişand ser girîngiya Nerwîcê weke welatekî ku "girîngiyeke mezin dide mafên mirovan, mafên neteweyan û azadiya fikr û ramanê". Herwiha got, berevajî gelek welatên din ên Ewropayê ku partiyên rastgir ên tund bi propagandaya li dijî koçberan derdikevin pêş, li Nerwîcê ev mijar ne rojeva sereke ya partiyên mezin e.
Derbarê rola parlamenterên Kurd de, Îlgin got ku ew xwedî pêwendiyeke baş bi civaka Kurd re ne û dema pirsgirêkên girêdayî doza Kurd derdikevin, ew li parlamentoyê dengê xwe bilind dikin û bi kesên ku nêzîkî doza Kurd in re dikevin nav têkiliyan da ku piştgiriyê peyda bikin.
Têkiliyên Aborî û Pêşbîniyên Siyasî
Rudî Îlgin amaje bi têkiliyên aborî yên di navbera Nerwîc û Herêma Kurdistanê de jî kir û got: "Weke ku hûn dizanin, kompanyaya neftê ya DNO li Herêma Kurdistanê kar dike û em hêvîdar in ku ev pêwendiyên aborî di pêşerojê de hîn xurtir bibin."
Li gorî pêşbîniyên Îlgin, tê çaverêkirin ku Partiya Karkeran (Arbeiderpartiet) û "bloka sor" a ku ji partiyên çep û navend pêk tê, di van hilbijartinan de bi ser bikevin û hikûmeteke nû ya koalîsyonê ava bikin.