Serokwezîr amadehiya pêşkêşkirina hemû hêsankariyan ji bo veberhênerên navxweyî û biyanî ragihand
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro 9ê Îlonê pêşwazî li şandeke Odeya Bazirganiyê ya Amerîkayê bi serokatiya Cîgirê Serokê Odeyê Steve Lutes kir, ku ji hejmareke mezin a kompaniyên Amerîkî pêk hatibû.
Di hevdîtinê de, ku Cîgirê Serokê Hikûmetê Qubad Talebanî û Konsula Giştî ya Amerîkayê Wendy Green jî amade bûn, Serokwezîr Barzanî piştî bixêrhatina şandeyê, spasî û pêzanîna Herêma Kurdistanê ji bo hevkarî û piştevaniya Amerîkayê anî ziman. Piştre, ronahî xist ser reformên kabîneya nehem di warê cihêrengkirina aboriyê de, bi taybetî di sektorên enerjî, çandinî, sîstema bankî û dîjîtalkirina xizmetguzariyên giştî de. Di vê çarçoveyê de, Serokwezîr amaje bi serkeftina herdu projeyên "Hejmara Min" û "Ronakî" kir.
Serokê Hikûmetê herwiha amadehiya Herêma Kurdistanê ji bo pêşkêşkirina hemû hêsankariyan ji bo veberhênerên navxweyî û biyanî dubare kir.
Ji aliyê xwe ve, Cîgirê Serokê Odeya Bazirganiyê ya Amerîkayê li ser navê şandeyê spasiya pêşwaziya germ a Hikûmeta Herêma Kurdistanê kir û daxwaza kompaniyên Amerîkî ji bo pêşxistina pêwendiyên bazirganî yên bi Herêma Kurdistanê re anî ziman.
Di dawiya hevdîtinê de, Serok û Cîgirê Serokê Hikûmetê bersiva pirs, nêrîn û têbîniyên amadebûyan dan.