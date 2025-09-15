Maseya Aştiyê berfireh dibe: Nûnerên hozan û cerdevan jî tên guhdarîkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Komîsyona Hevgirtin, Biratî û Demokrasî ya ji bo Proseya Aştiyê, di çarçoveya civînên xwe yên dehemîn de, dê guh bide nêrînên beşên cuda yên civakê. Tê payîn ku komîsyon di civînên xwe yên sibe û dusibe de bi akademîsyen, pispor, nûnerên hozên Kurd û cerdevanan re bicive, da ku nêrînên wan werbigire.
Komîsyona ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd hatiye avakirin, di civînên xwe yên nû de dê bi aliyên cuda re rûnê da ku pêvajoyê berfirehtir bike. Rojeva civînên komîsyonê yên ji bo rojên Çarşem û Pêncşemê eşkere bû.
Roja Yekem: Pispor û Akademîsyen
Li gorî agahiyên hatine parvekirin, komîsyon dê di civîna xwe ya sibe, Çarşem, 17ê Îlonê de, guhdariya nêzîkî deh akademîsyen û pisporên Kurd û Tirk bike.
Hat zanîn ku ev kesayetên hatine vexwendin, ew in ku berê di warê pêvajoyên aştiyê yên navxweyî û navneteweyî de xebat û lêkolînên girîng kirine.
Roja Duyem: Hoz, Zanayên Olî û Cerdevan
Di civîna roja Pêncşemê, 18ê Îlonê de jî, komîsyon dê guhdariya nûnerên beşên din ên girîng bike. Di vê çarçoveyê de dê berpirsên komele û konfederasyonên hozên Kurd, nûnerên Weqfên Zanayên Olî û nûnerên cerdevanan (pasewanên gund) nêrîn û pêşniyarên xwe pêşkêşî komîsyonê bikin.