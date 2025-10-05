Siyasî

Serokwezîr ji ciwanên Kurd dixwaze çand, ziman û nasnameya xwe ya neteweyî biparêzin

Kurdistan Mesrûr Barzanî Revenda Kurdistanî

Navenda Nûçeyan (K24) - Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxwaz ji ciwanên Kurd ên li Ewropayê dijîn kir ku çand, ziman û nasnameya xwe ya neteweyî biparêzin.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzan îro (Yekşem, 5ê Cotmeha 2025ê) pêşwaziya şandeyeke revenda Kurdistanî ya xweciha Ewropayê kir, ku ji 100 ciwanên Kurd û hejmareke ciwanên biyanî pêk hatibû.

Serokwezîr Mesrûr Barzanî di axaftina xwe de bixêrhatina wê şandeyê kir û amaje da girîngiya rola revenda Kurdistanî li derveyî welatî di zêdetir nasandina doza Kurdan û piştevanîkirina mafên rewa yên gelê Kurdistanê de.

Li gorî ragihandina Hikûmeta Herêma Kurdistanê, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî daxwaz ji ciwanên Kurd kir ku çand, ziman û nasnameya xwe ya neteweyî biparêzin û bi Kurdistanê re bibin pireke têkiliyan.

Mesrûr Barzanî herwesa ji wan xwest ku, di nav wan civakan de yên ku ew lê dijîn bibin mînakên baş, xweşik û serkeftî. Herwesa ji derfetên ku li derveyî welatî hene feydeyî werbigirin, xwe perwerde bikin û şiyanên xwe pêş bixin.

Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê herwesa bal kişand ser reformên Hikûmeta Herêma Kurdistanê di hemî sektoran de, ji bo avakirina jêrxaneyeke aborî ya bihêz li Herêma Kurdistanê.

 


 

 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment