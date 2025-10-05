Mesrûr Barzanî: Revenda Kurdistanî dikare roleke girîng di zêdetir nasandina doza Kurdan de bilîze
Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê peyamek pêşkêşî Revenda Kurdistanî ya xweciha Ewropayê kir û got ku, ew dikarin di zêdetir nasandina doza Kurdan û mafên rewa yên gelê Kurdistanê de roleke girîng bilîzin.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî duhî (Yekşem, 5ê Cotmeha 2025ê) li ser hesabê xwe yê tora civakî ya Xê nivîsî, “Revenda Kurdistanî ya xweciha Ewropayê dikare di zêdetir nasandina doza Kurdan û mafên rewa yên gelê Kurdistanê de roleke girîng bilîze.”
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê hêvî jî kir ku, Revenda Kurdistanî ya xweciha Ewropayê çand û nasnameya xwe ya neteweyî biparêze û bi Kurdistanê re bibe pireke têkliyan.
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzan her duhî pêşwaziya şandeyeke Revenda Kurdistanî ya xweciha Ewropayê kir, ku ji 100 ciwanên Kurd û hejmareke ciwanên biyanî pêk hatibû.
ڕەوەندی کوردستانی نیشتەجێی ئەوروپا دەتوانێت ڕۆڵێکی گرنگی لە ناساندنی زیاتری پرسی کورد و مافە ڕەواکانی گەلی کوردستاندا هەبێت.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 5, 2025
هیوادارم پارێزگاری لە کولتوور و ناسنامەی نەتەوەیی خۆیان بکەن و ببنە پردی پەیوەندیی لەگەڵ کوردستان.