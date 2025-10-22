Mesrûr Barzanî: Hêvîdar im vekirina Otela Berî-Hecerî bibe sedema geşbûna aborî li deverê
Navenda Nûçeyan (K24) - Serokwezîrê Herêma Kurdistanê îro li nahiyeya Sersinkê ya qezaya Amêdiyê otelek vekir. Herwesa got: “Ez hêvîdar im ku ev proje geşbûna aborî û geştiyariyê li deverê û Kurdistanê zêde bikin.”
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Çarşem, 22ê Cotmeha 2025ê) li ser tora civakî ya Xê peyamek weşand û tê de nivîsî: “Me Otela Berî-Hecerî li nahiyeya Sersinkê ya qezaya Amêdiyê vekir, ku li sala 1946ê dest bi avakirina wê hatibû kirin û vê dawiyê hatiye nûjenkirin.”
Mesrûr Barzanî herwesa got: “Hêviya me ew e ku ev proje geşbûna geştiyarî û aborî ya deverê bi taybetî û ya Kurdistanê bi giştî zêdetir bilezînin.”
هۆتێلی (بەری - حەجەری)مان لە شارەدێی سەرسنک لە سنووری قەزای ئامێدی کردەوە، کە لە ساڵی 1946 دەست بە بنیاتنانی هۆتێلەکە کراوە و لەم دواییانەدا نۆژەنکراوەتەوە.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 22, 2025
هیوامان وایە ئەم پڕۆژانە گەشەی گەشتیاریی و ئابووریی دەڤەرەکە بەتایبەتی و کوردستان بە گشتی خێراتر بکەن.