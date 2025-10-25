Gotara Mesrûr Barzanî di ahenga bangeşeya PDKê ya li Hewlêrê de
Navenda Nûçeyan (K24) - Cîgirê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) tekez kir: “Divê deverên veqetandî yên Kurdistanê yek li dû yekê vegerin hembêza welatî. Xaneqîn, Mexmûr, Zumar û Şingal hemî divê bên vegerandin. Nabe ku yek buhosta vê axê li bin destê dagirkeran bimîne.”
Cîgirê Serokê Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) Mesrûr Barzanî îro (Şemî, 25ê Cotmeha 2025ê) tevlî ahenga bangeşeya lîsta 275ê ya PDKê ya girêdayî bazineyên Kerkûk û Germiyanê bû.
Mesrûr Barzanî di wê merasîmê de gotarek pêşkêş kir û tê de te tekez kir. Em dê her Kerkûk vegerînin hembêza Kurdistanê û em dê qet dev ji wê û deverên din ên Kurdistanî bernedin.
Cîgirê Serokê PDKê tekez jî kir: “Divê madeya 140 û hemî madeyên din ên têkildarî gelê Kurd wekî xwe bên bicîhanîn.”
Mesrûr Barzanî herwesa got: "PDK berevaniyê ji mafên hemî pêkhateyên gelê Iraqê dike, ne tenê yên Kurdan." Bang li hikûmeta federal jî kir ku, xizmeta welatiyên bajarên din ên Iraqê bike, ji ber ku wekî wî got "jiyana wan dijwar e û ji hemî xizmetên bingehîn bêpar in".
Gotara Cîgirê Serokê PDKê Mesrûr Barzanî:
Bi navê Xudayê Mezin û Dilovan
Xûşk û birayên xweşevî
Amadebûyîyên hêja
Gelê têkoşer û qehreman ê dilê Kurdistanê, hûn bixêr hatin
Ez gelek kêfxweş û bextewer im ku îro ji bo bangeşeya hilbijartinên vê carê yên Encûmena Nûnerên Iraqê di xizmeta we yên rêzdar û xweşevî de me. Ez kêfxweş im ku namzetên me îro li vê derê bi me re ne. Ez dixwazim em hemî pêkve bi germî bixêrhatina hemî namzetên xwe jî bikin. Hûn bixêr hatin.
Heke hûn destûrê bidin min, ez dixwazim vê bangeşeyê bi helbesta xwe ya li ser Kerkukê dest pê bikim
(Êşa Dilê Kerkukê):
Ji min re dibêjin Qudsa Kurdan e
Ev kengî rewa û wijdan e?
Çima Quds ji min pîroztir be?
Navê wê ji yê min ezîztir be?
Dîroka min tijî serwerî ye
Xbeata li dijî dagirkerî ye
Ez bajarê Enfalê û qurbaniyê me
Ez dagirkirî û girtî me
Xwediyên min hatin derxistin
Hawirde li şûnê hatin danan
Çima dîroka min ji bîr dikin?
Navûnîşanên min şêlû dikin?
Çima navê min kêm dibînin?
Bi cihên din dişibihînin?
Ez bajarê pêkvejiyanê me
Pêşmerge zêrevanê min e
Gotina Barzanî xweşik e:
Kerkûk dilê Kurdistanê ye
Gelî rêzdaran:
Ez spasiya xweragiriya we dikim, ez spasiya bêhnfirehiya we dikim, ez spasiya we dikim ku tevî wê hemî zilm û zora ku li we hatiye kirin, hêşta xwîna we zer e û dilê we ji bo Kurdistanê lê dide.
