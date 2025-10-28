Elî Teter: Boriya gazê ya Hewlêr-Dihokê bi sedan projeyên din dide xebitandin
Navenda Nûçeyan (K24) - Parêzgarê Dihokê di çarçoveya merasîma projeya stratejîk a gihandina boriya gaza xwezayî ji Hewlêrê bo Dihokê de amaje da ku, kar û projeyên Serokwezîrê Herêma Kurdistanê dê bibin sedema zêdetir pêşveçûn û avedaniyê li Herêma Kurdistanê.
Parêzgarê Dihokê Elî Teter îro (Sêşem, 28ê Cotmeha 2025ê) got: “Ev proje dê bi sedan projeyên din bide xebitandin, herwesa dê xizmeta projeya Ronakiyê jî bike û tevahiya Iraqê dikare feydeyî jê werbigire.”
Parêzgarê Dihokê herwesa spasiya Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî kir, ji ber wê avedanî û xebat û projeyên ku di demên borî de kirine û yên ku niha jî dike.
Elî Teter amaje jî da: “Navenda Parêzgeha Dihokê û derdora wê ji projeya Ronakiyê feyde wergirtiye.” Tekez jî kir ku, berdewamiya xebat û projeyên Serokwezîr Mesrûr Barzanî dê bibe sedema zêdetir pêşveçûn û avedaniyê li Herêma Kurdistanê.”
Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî îro (Sêşem, 28ê Cotmeha 2025ê) li Dihokê projeya Xeta Stratejîk a Boriya Gaza Xwezayî ji Hewlêrê bo Dihokê vekir û di wê merasîmê de gotarek pêşkêş kir.