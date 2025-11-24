Serok Barzanî û Eyad Elawî qonaxa piştî hilbijartinan nîqaş kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî pêşwaizya Eyad Elawî kir û pê re behsa pêvajoya siyasî ya Iraqê û guhertin û pêşketinên deverê bi giştî kir û qonaxa piştî hilbijartinan nîqaş kir.
Serok Mesûd Barzanî îro (Duşem, 24ê Mijdara 2025ê) li Pîrmamê pêşwaziya Serokê Tevgera Wîfaqê ya Neteweyî ya Iraqê Dr. Eyad Elawî û şanda pê re kir.
Li gorî ragihandina Baregayê Barzanî, di wê hevdîtinê behsa pêvajoya siyasî ya Iraqê û guhertin û pêşketinên deverê bi giştî hat kirin.
Wê ragihandinê eşkere jî kir ku, herdu alî li ser encamên hilbijartinên Parlementoya Iraqê û qonaxa piştî hilbijartinan jî axiftin.