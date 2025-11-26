Li Cizîrê Sempozyûma Melayê Cizîrî tê lidarxistin
Serok Barzanî jî bo wê sempozyûmê hatiye vexwendin
Navenda Nûçeyan (K24) - Ji aliyê Parêzgeriya Şirnexê, Qeymeqamiya Cizîrê û Zanîngeha Şirnexê ve Sempozyûma Melayê Cizîrî tê li darxistin û tê pêşbînîkirin ku ji Herêma Kurdistanê jî tevlîbûyî hebin.
Di 28 û 29ê Mijdarê de li Cizîrê, bi amadekariya Parêzgeriya Şirnexê, Qeymeqamiya Cizîrê û Zanîngeha Şirnexê, Gera 4ê ya Sempozyûma Melayê Cizîrî ya Navneteweyî dê bê lidarxistin.
Hat zanîn ku Serok Mesûd Barzanî jî ji bo wê sempozyûmê hatiye vexwendin. Hîn nediyar e ka ew dê tevlî wê bibe an ne lê dê ji malbata wan kesek tevlî wê bibe û nav hîn aşkere nebûye. Di nava tevlîbûyîyan de ji Herêma Kurdistanê hêşta kesatî jî hene.
Îsal sernavê wê sempozyûmê “Di Nazara Melayê Cizîrî De Exlaq” e.