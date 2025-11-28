Ayşegul Dogan êrîşa li ser Kêlgeha Kormorê şermezar kir
Navenda Nûçeyan (K24) – Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Dogan êrîşa li ser Kêlgeha Gaza Kormorê şermezar kir û hişyarî da ku ev êrîş û geşedanên li herêmê, beşek in ji hewldanên têkdana proseya heyî û ne rasthatin ne.
Berdevka Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Ayşegul Dogan ji Kurdistan24ê re axivî û êrîşa şeva borî ya li ser jêrxana enerjiyê ya Herêma Kurdistanê nirxand.
Ayşegul Dogan diyar kir, ew wekî DEM Partî li dijî van êrîşan in û bi tundî şermezar dikin û got: "Hewlên êrîşên li ser Herêma Kurdistanê û ew êrîşên ku bi giştî li Rojavayê Kurdistanê jî tên kirin, ne rasthatin ne."
Peywendiya bi proseya Tirkiyeyê re
Berdevka DEM Partiyê bal kişand ser wê proseyê ku niha li Tirkiyeyê birêve diçe û got: "Li Tirkiyeyê proseyek dimeşe û bandorê li Rojhilata Navîn dike. Hinek alî dixwazin êrîşan zêde bikin. Tiştên ku li Başûr, Bakur û bi giştî li Rojhilata Navîn diqewimin, ne rasthatin ne."
Şeva 26ê Mijdarê Kêlgeha Gaza Kormorê ya li sînorê qezaya Çemçemalê rastî êrîşekê hat. Di encamê de, berhemhênana gazê li kêlgehê rawestiya û şandina gazê ji bo wîstgehên elektrîkê qut bû, ku ev yek bû sedem ku elektrîkê bi awayekî demkî li Herêma Kurdistanê were birîn.