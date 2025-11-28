Ayşegul Dogan: Hevdîtina bi Ocalan re dê pêvajoyê bipêş bixe
Navenda Nûçeyan (K24) – Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Dogan bal kişand ser giringiya hevdîtina li gel Rêberê PKKê Abdullah Ocalan û daxwaz kir ku naveroka wê bi zelalî ji raya giştî re bê ragihandin.
Berdevka Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Ayşegul Dogan li Navenda Giştî ya partiyê daxuyaniyek da. Dogan diyar kir, Ocalan muxatabê sereke ye û hevdîtina ku pêk hatiye dê proseyê pêş bixe.
Dogan da zanîn, hûrgiliyên hevdîtinê dê di civîna 4ê Beçileya bê de bi komîsyonê re bên parvekirin, lê ev têr nake. Herwiha got: "Em dixwazin ev girtek bi raya giştî re jî bên parvekirin. Pêwîst e di mijara şefafiyetê de tawîz neyê dayîn û komîsyon demildest rapora xwe temam bike."
Derbarê biryara CHPê ya ji bo cihnegirtina di şandeya Îmraliyê de, Dogan ev helwest wekî "nîşaneya bêsiyasetiyê di pirsa Kurd de" binav kir.
Herwiha destnîşan kir ku ji bo paşeroja welat diviyabû hemû alî beşdar bibûna û divê ev mijar nebe qurbana hesabên hilbijartinê.
Di dawiyê de, Berdevka DEM Partiyê xwest ku rêya Îmraliyê bi awayekî fermî vekirî bimîne û derfetên hevdîtinê ji bo parêzer, rojnamevan û akademîsyenan jî bên avakirin. Herwiha bang kir ku biryarên DMMEyê bên cîbicîkirin û girtiyên Doza Kobanê bên berdan.