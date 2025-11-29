Desteya Navçeyên Kurdistanî: Guhertina demografiya Kerkûkê nayê qebûlkirin
Navenda Nûçeyan (K24) – Desteya Giştî ya Navçeyên Kurdistanî yên Derveyî Îdareya Herêmê li ser encamên serjimêriya giştî ya Iraqê daxuyaniyek belav kir û hişyariyeke tund da hikûmeta Iraqê. Desteyê ragihand, eger Bexda li ser encamên serjimêriyê zelalkirinê nede, dê nakokiyên destûrî derbasî qonaxeke dijwartir bibin.
Desteya Giştî ya Navçeyên Kurdistanî îro 29ê Mijdarê di daxuyaniyekê de nerazîbûna xwe li hemberî encamên serjimêriya ku roja 26.11.2025an ji aliyê Wezareta Plandanana Iraqê ve hatibûn ragihandin, nîşan da.
Binpêkirina Rêkeftinê û Serjimêriya 1957an
Desteyê amaje bi wê kir, li gorî biryara hevbeş a wezaretên Plandananê yên Iraq û Herêma Kurdistanê, diviyabû li Kerkûk û navçeyên Kurdistanî serjimêriya sala 1957an wekî bingeh bihata girtin.
Da zanîn jî, Encûmena Wezîran a Iraqê di 5ê Mijdara 2024an de biryar dabû ku berî ragihandina encaman, dosyeya wan welatiyên ku ji naverast û başûrê Iraqê hatine û li Kerkûkê bi cih bûne (yên ku ne beşek in ji serjimêriya 1957an), ji bo navçeyên wan ên resen bên vegerandin. Lê mixabin, ti cure pabendbûnek bi vê biryarê ve nayê dîtin.
Herwiha Desteyê got: "Em vê yekê wekî metirsiyeke cidî li ser wan navçeyan dibînin û ev yek berevajî bingehên giştî yên madeya 140 a destûre ye. Bêguman ev pêşhata metirsîdar, nîgeraniyên me yên berê rast derxist."
Hişyarî ji bo Qonaxeke Dijwartir
Desteya Navçeyên Kurdistanî hişyarî da û ragihand: "Em radigihînin; eger ronîkirineke pêwîst û bawerpêkirî ji aliyê Bexdayê ve ji Hikûmeta Herêmê re neyê dayîn, dê milmilaniyên destûrî yên navbera me derbasî qonaxeke dijwartir bibe."
Desteyê tekez kir ku "her cure destdirêjiyek ji bo guhertina nasname û demografiya bajarê Kerkûk, Xaneqîn, Şingal û hemû navçeyên Kurdistanî, bi ti awayî nayê qebûlkirin."
Banga Yekrêziyê
Di dawiya daxuyaniyê de bang li aliyên siyasî yên Herêma Kurdistanê hat kirin ku li derveyî nakokiyên navxweyî, vê mijarê cidî bigirin û erkê serekî parastina nasnameya Kurdistaniyî ya Kerkûkê û hemû navçeyên nakokî li ser be.