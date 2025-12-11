Serok Barzanî pêşwaziya Îsmaîl Ezawî kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Serok Barzanî û Serokê Partiya Bizava Dadî û Başiyê ya Iraqê rewşa siyasî ya Iraqê û têkiliyên di navbera aliyên siyasî de nîqaş kirin.
Serok Mesûd Barzanî îro (Pêncşem, 11.12.2025) li Pîrmamê pêşwaziya Serokê Partiya Bizava Dadî û Başiyê ya Iraqê Îsmaîl Ezawî û şanda pê re kir.
Baregeha Barzanî parve kiriye ku, di wê hevdîtinê de bal kişand ser rewşa siyasî ya Iraqê, têkiliyên di navbera aliyên siyasî û pêngavên piştî hilbijartinên Parlementoya Iraqê.