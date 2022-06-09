Politika

Başika’da Türk askeri üssüne roket saldırısı

Musul’a bağlı Başika nahiyesinde bulunan Türk askerlerinin konuşlu olduğu Zelkan Üssü’ne yönelik roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
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kürdistan Başika Musul Askeri üs

HABER MERKEZİ

K24 muhabiri, akşam saatlerinde Musul’un Başika nahiyesi sınırında Türk kuvvetlerinin konuşlu olduğu Zelkan Üssü’ne roketlerle saldırı yapıldığını bildirdi.

Muhabirimiz, saldırıların 4 Grad 122 roketleriyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Atılan roketlerden hiçbirinin askeri üsse isabet etmediğini ifade eden muhabirimiz, 4 roketin de Gulikan köyü yakınına düştüğünü, herhangi bir can kaybı ve maddi hasarın yaşanmadığını aktardı.

Saldırıyı üstlenen olmazken ve Türkiye ve Irak yetkililerinden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Zelkan Üssü’ne zaman zaman saldırılar düzenleniyor.

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