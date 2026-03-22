Netanyahu: Ülkemizin bekası için savaşıyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, diğer ülkelerin de ABD ve İsrail’in yanında İran’a karşı yürütülen savaşa dahil olmasının vaktinin geldiğini savundu.

Netanyahu, 22 Mart 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada, diğer ülke liderlerinin de bu savaşa girmesi gerektiğini ve bazılarının halihazırda bu yönde harekete geçtiğini belirtti.

Bölgedeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Netanyahu, İran rejiminin çöküşünü sağlayacak koşulları oluşturmayı umduklarını ifade etti.

Netanyahu, İsrail’in şu anda bölgedeki varlığını ve bekasını ilgilendiren oldukça çetin bir çatışma sürecinden geçtiğini vurguladı.

Ülkesine yönelik düzenlenen füze saldırılarına da değinen İsrail Başbakanı, Arad şehrine füze düşmeden 10 dakika önce uyarı sirenlerinin çaldığını ancak bazı vatandaşların sığınaklara ve güvenli bölgelere gitmediğini belirtti.

Bu açıklamalar, 21 Mart 2026 Cumartesi gecesi İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail’e yönelik bir dizi balistik füze fırlatmasının ardından geldi. Atılan füzelerden ikisi Arad ve Dimona şehirlerindeki yerleşim alanlarına isabet etti.

İsrail acil yardım servisi tarafından yapılan açıklamada; İran'ın Arad’a yönelik saldırısında 10’unun durumu ağır olmak üzere toplam 84 kişinin yaralandığı bildirildi. Dimona’daki saldırıda ise yaralı sayısının 60’ı geçtiği ve birçoğunun durumunun kritik olduğu kaydedildi.