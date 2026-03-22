İsrail basınından iddia: ABD'den İran'a kara operasyonu hazırlığı

3 saat önce

"Israel Hayom" gazetesi, ABD'nin Hürmüz Boğazı krizini çözmek amacıyla savaşın kapsamını genişletmeyi değerlendirdiğini iddia etti.

Gazete, ABD'nin Hürmüz Boğazı krizini çözmek amacıyla savaşın kapsamını genişletmeyi değerlendirdiğini belirtirken, savaşın bu aşamada durması durumda bile İran'ın eski durumuna dönmeyeceğini ve ABD'nin hedeflerine ulaşmadan savaşı durdurma kararı almayacağını belirtti.

Gazetenin edindiği bilgilere göre savaşın genişletilmesine yönelik bir sonraki aşamalar için hazırlıklar yapılıyor. Bir sonraki aşamanın, İran içindeki yeni tip hedeflerin vurulmasını kapsayacağı; bu hedeflerin nükleer tesisler ve ülkenin kritik altyapılarını içerebileceği ifade edildi.

Son olarak Israel Hayom, ABD'nin İran topraklarına yönelik bir kara harekatı düzenleme ihtimalinin giderek arttığını vurguladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak operasyonları 28 Şubat 2026'dan bu yana devam ediyor. Buna karşılık İran; İsrail ve ABD üslerine füze ve drone saldırıları düzenlemiş, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel enerji piyasası ve dünya ekonomisi üzerinde büyük bir etki yaratmıştır.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a 48 saatlik bir süre tanırken, boğazın açılmaması halinde İran'ın dev enerji santrallerini yerle bir edeceği tehdidinde bulundu.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD uçakları tarafından kullanılan ağır mühimmatların, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki tehdit kapasitesini zayıflattığını açıkladı.

Gelişmeler, krizin daha tehlikeli bir aşamaya doğru ilerlediğini gösteriyor. Özellikle ABD ve İsrail hava saldırılarının Natanz gibi nükleer tesisleri, askeri üsleri ve stratejik altyapıyı hedef alması gerilimi tırmandırdı. İran'ın karşı saldırılarında ise İsrail'in çeşitli bölgelerinde hasar meydana geldiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.