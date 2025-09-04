Viyan Dexil: Irak Hükümeti Ezidiler için hiçbir şey yapmadı

2025-09-04 15:26

Irak Parlamentosunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Fraksiyonu Sözcüsü Viyan Dexil, Şengal mültecilerinin geri dönüşünün temel hizmetlerin sağlanmasını gerektirdiğini ancak, Irak Hükümetinin bu konuda hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Irak Parlamentosunda KDP Fraksiyonu Sözcüsü Dexil, 4 Eylül 2025 Perşembe günü, basına yaptığı açıklamada Şengal mültecilerinin durumuna değindi.

Mültecilerin kendi bölgelerine, özellikle de Şengal’e geri dönmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Viyan Dexil, Parlamentonun bu konuda için her türlü çabayı göstereceğini dile getirdi.

Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının önemine işaret eden Dexil, "Mülteciler geri dönmeden önce, Şengal’deki okulların, hastanelerin ve kamusal alanların yeniden inşa edilmesi ve halka elektrik ve su sağlanması gerekiyor. Geri dönüp yıkılan binaların enkazında yaşamaları mümkün değil.” dedi.

Viyan Dexil, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Ezidi ailelerin tedavisi için cerrahlar, uzmanlar ve kalabalık bir ekip göndererek Şengal'e destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Irak Hükümetini Şengal konusunda sert bir dille eleştiren Dexil, “Bizi sürekli olarak destekleyen Kürdistan Bölgesi Hükümetidir, Irak Hükümeti bizim için (Ezidiler) hiçbir şey yapmadı.” ifadesini kullandı.