Laricani: "Irak ile iş birliği daha somut hala gelmeli"

14 saat önce

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "İran ile Irak arasındaki iş Birliği stratejik bir nitelik taşıyor. Bugünün şartlarında bu işbirliği ile kardeşlik ruhu daha da somut hale gelmelidir." dedi.

Ali Laricani, 6 Eylül Cumartesi günü başkent Tahran’da Irak Hikmet Hareketi lideri Ammar Hekim ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, Bağdat ile Tahran arasındaki güvenlik anlaşması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine yönelik iş birliği konuları ele alındı.

Laricani, Irak ile İran arasındaki ilişkiyi "stratejik işbirliği" olarak nitelendirerek, "Irak’ı dost, kardeş ve bölgenin güçlü bir ülkesi olarak görüyoruz. İran ile Irak arasındaki iş birliği stratejik bir nitelik taşıyor ve bugünün hareketli şartlarında bu işbirliği ve kardeşlik ruhu daha da somut hale gelmelidir." sözlerini kullandı.

Ammar Hekim ise İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dikkat çekerek, "Bu savaş, İsrail rejiminin iddialarının aksine İran’ın bölgedeki etkisini artırdı. İran’ın, Siyonist rejimi kanser tümörü olarak nitelendirmekte haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Artık tüm bölge, İsrail’in maceracı politikalarına karşı daha duyarlı hale geldi." diye konuştu.