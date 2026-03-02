Reuters: İran, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol rafinerisini vurdu

1 saat önce

Reuters haber ajansı, İran'ın Suudi Arabistan’ın Dammam kentinde bulunan Ras Tanura rafinerisine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Reuters haberine göre Suudi Arabistan'da ülkenin ekonomik can damarı olarak görülen Ras Tanura'daki Aramco petrol rafinerisi vuruldu.

Haberde İran yapımı Shahed-136 tipi insansız hava aracının (İHA), Suudi Arabistan'ın en önemli enerji merkezlerinden biri olarak bilinen rafineriyi hedef aldığı belirtildi.

Suudi Aramco, dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip şirket olarak biliniyor. Vurulan tesisin günlük 550 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu ve Orta Doğu'nun en büyük rafinerileri arasında yer aldığı ifade ediliyor.