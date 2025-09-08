Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" gündemiyle toplanıyor
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 8 Eylül Pazartesi günü yoğun bir gündemle toplanıyor.
Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.
Kabinenin ana gündemi "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin gelişmeler olacak.
Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi komisyonunun devam eden çalışmaları ele alınacak.
Bugüne kadar gerçekleştirilen 7 toplantının sonuçları değerlendirilecek.
Silah bırakma sürecindeki son durum, askeri ve istihbarat raporları ışığında analiz edilecek.
Kabine Toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefini de yakından ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek.
Dış politikada ise öncelikli olarak Gazze'deki son durum değerlendirilecek.