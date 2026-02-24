Kurtulmuş: Yasama faaliyetlerine başlanacaktır

3 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, barış sürecinin ve sorunlara çözüm bulmanın öneme dikkat çekerek, Kürt sorununun Türkiye'de en kısa sürede ve kalıcı olarak çözülmesini istiyoruz.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Süreç Komisyonunun nihai raporunda yer alan yasal düzenleme önerilerinin yasalaşma sürecine ilişkin siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor.

Kurtulmuş, bu kapsamda bugün (24 Şubat 2026 Salı) komisyon raporu gündemiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

Komisyon çalışmalarının Türkiye demokrasisi açısından örnek teşkil ettiğini belirten Kurtulmuş, farklı partilerden milletvekillerinin ortak bir rapor üzerinde uzlaştığını söyledi.

Özellikle raporun yasal ve hukuki düzenlemeler içeren 6 ve 7’nci maddelerine dikkat çeken Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki kısa bir süre içerisinde özellikle 6 ve 7'nci bölümlerde dile getirilen somut tekliflerimiz yine siyasi partiler tarafından ele alınacak ve Meclisimizin Genel Kurulu'nda yasama faaliyetlerine başlanacaktır." dedi.

CHP lideri Özgür Özel ise “Türkiye’ye barış gelecekse herkes elini taşın altına koymalı.” diyerek, raporun 6 ve özellikle demokratikleşme adımlarını içeren 7’nci maddesinin geciktirilmeden hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.