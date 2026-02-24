Fuad Hüseyin: DAİŞ'li tutuklular dosyasının çözümü uluslararası iş birliği gerektiriyor

3 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, DAİŞ tutuklular dosyasının çözümü için özellikle Avrupa uyruklu mensuplarının varlığı nedeniyle uluslararası iş birliğinin zorunlu olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fuad Hüseyin'ın, Almanya Devlet Bakanı Giza Andreas von Geyr ve beraberindeki heyeti Bağdat’ta kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve özellikle terörle mücadele alanında iş birliğinin artırılması ele alındı.

Görüşmede Suriye’den Irak’a nakledilen DAİŞ'li tutukluların durumu ve bu dosyanın yönetimine yönelik ortak mekanizmalar değerlendirildi. Alman heyeti, bu konuda Irak’a teknik destek sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Almanya ile Irak Savunma Bakanlığı arasında Alman askerlerinin görev çerçevesini düzenleyecek niyet anlaşması, Alman güçlerinin NATO misyonu kapsamında Irak’taki faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Taraflar ayrıca yeni hükümetin kurulma süreci, bölgesel gelişmeler, ABD-İran müzakerelerinin olası etkileri, Suriye’deki siyasi süreç ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında iş birliği imkanlarını da değerlendirdi.